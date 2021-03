Meninger

Innlegg skrevet av Erik Tofte

Denne gjøkungen ble klekket ut da Frp hadde samferdselsministeren i 2015.

For en statsråd fra Frp er det ingen ting som kan måle seg med det å klippe ei snor i rødt, hvitt og blått under et 110-skilt på en fire felts motorvei, og får ikke Nye Veier viljen sin, truer de bare med å pakke sammen og bygge vei et annet sted.