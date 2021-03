Nye Veier har ikke forkjørsrett gjennom bygda vår

Meninger

Runar Wold, Rødt Melhus og hovinsbygg

Jeg har nettopp hatt gleden av å se Nye Veiers orientering om den firefelts motorveien de ønsker å legge i det største boligfeltet vi har her på Hovin. Og der manglet det ikke på medfølelse for de berørte - ja, det var hakket før de sprang ut på balkongen og begynte å applaudere dem som nå kanskje mister alt. Det føles nok godt for dem som må se familiegården bli til pinneved, og for småungene som skal vokse opp i skyggen av ei trafikkmaskin.

Nye veier på ville veier! Litt ironisk kanskje, men faktisk er det nå blitt en sannhet.

Og så var det snakk om en god og ryddig prosess. Her vil jeg, i all ydmykhet, få komme med et forslag til hvordan denne prosessen bør se ut: "Melhus kommune sier blankt nei til forslaget. Av respekt for dem som allerede har måttet gå fra gård og grunn. For folk som har bygget seg et liv på Hovinsåsen i den tro at traseen ble bestemt i 2013. For elva vår. For hjørnesteinsbedriften. For lokalsamfunnet og for oppvekstmiljøet til ungene våre."

Bare dere alene kan nå stoppe denne galskapen! Ikke la dere forføre/skremme av lovnader eller trusler Så opplever vi det igjen, taktiske skurkestreker Kommunestyrerepresentanter i Melhus, bare dere alene kan nå stoppe denne galskapen!

For det er nettopp det det handler om: respekt. Når man har makt over andre menneskers liv skal man møte oppgaven med ærefrykt, ikke utstede møtevarsel noen timer i forveien og behandle folk som dominobrikker. Om man nå kjører en prosess hvor man har et par folkemøter, kjefter litt på Nye Veier, uttrykker forståelse for frustrasjonen, men likevel ender opp med å overkjøre lokalsamfunnet - da kan det egentlig være det samme. For en god og ryddig prosess her har ett utfall: å formidle folkeviljen. Hvorfor skulle man ellers være folkevalgt?

Så får vi heller vente noen år med vei, Hovin skal ikke stå med lua i hånda for Nye Veier. Eller for trondhjemmere som skal spare fem minutter til hytta på Oppdal. Eller for tungtransporten som blåser gjennom dalen vår. Nei, vi skal kjempe for livene som leves her og nå!

Det er valg til høsten, vi følger med.