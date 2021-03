Melhusbygg - åpne øynene! 

Meninger

Av styret i Rødt Melhus

Ved kommunestyremøtet 2. mars ble det vedtatt ny utredning angående Hølonda helsehus, som vi i Rødt Melhus frykter kan føre til nedleggelse av sykehjemsplasser.

Foreslår å legge ned sykehjemsplasser Konsulentfirmaet mener det er vanskelig å skaffe nok sykepleiere til å opprettholde sykehjemsplasser på Hølonda.

Posisjonen argumenterer med at man ikke får rekruttert nok sykepleiere til Hølonda, selv om det kun er 1,5 sykepleierstilling som ikke er besatt.

I tillegg er det nylig satt i gang ett rekrutteringsprosjekt, som vi ikke kan forvente resultater fra enda. Hva er poenget med det rekrutteringsprosjektet om man ikke får se virkningen av det før man starter ny utredning vedrørende sykehjemsplasser?

Hølonda helsehus er Hølondas største og viktigste arbeidsplass, i tillegg til at det er hjemmet til mange beboere.

"Målet er å redusere behovet for sykepleierkompetanse på Hølonda, og legge til rette for fortsatt drift ved Hølonda helsehus" - dette hører ikke hjemme noen plass. Det burde vært omformulert til: "målet er å gjøre det attraktivt for sykepleiere å jobbe ved Hølonda helsehus, slik at vi kan bevare den gode driften vi har idag."

Det er foreslått å omgjøre 15 instutisjonsplasser til omsorgsboliger, selv om det er forventet at antall innbyggere i Melhus over 80 år nærmest vil doble seg i løpet av de neste 15 årene.

Hva skjer med de som har behov for sykehjemsplasser på Hølonda? Vil det bli nedbemanning ved helsehuset dersom de mister 15 instutisjonsplasser? Behovet for sykepleierkompetanse vil selvfølgelig bli redusert, men behovet for instutisjonsplasser vil jo bare øke med årene.

Det er jo ingen hemmelighet at det skal spares penger, der det kan spares penger. Men nå har de svake i samfunnet vårt lidd nok. Vi har hatt saker som har gått utover barna i kommunen (økning i pris på SFO, kutt i lærerstillinger og spes.ped), nå er det ikke mer de kan ta fra barna. Da tar de fra de eldre istede!

Nylig ble det bestemt at det skal bygges en idrettshall til nesten 70 millioner kroner i Melhus. Dette er en idrettshall som mange barn aldri vil få muligheten til å bruke, fordi idrett koster penger og realiteten er at ikke alle familier har råd til det.

Hvordan kan vi bruke så store summer på å bygge en idrettshall, som egentlig ikke er nødvendig, samtidig som vi kutter i tilbudene til de eldre, og øker utgiftene til SFO.

Vi på Hølonda har allerede mistet tannlege, helsestasjon og miljøstasjon. Det skal sentraliseres og privatiseres, bygda vår vil ikke tåle mer nedleggelse. Vi har flott natur, flotte skoler og barnehager, vi har arbeidsplasser! Det er attraktivt for en familie å bosette seg her på Hølonda.

En eventuell nedleggelse vil ikke gjelde bare beboerne på sykehjemmet, men også de ansatte, bygda og lokaltilhørigheten. Det er mer i Melhus enn bare Melhus sentrum.

De valgene som gjøres av politikerne i Melhus kommune fremover vil være svært viktig.

Klasseskillet i Melhus blir bare større, og vi i Rødt Melhus jobber for at det ikke skal skje.

Vi jobber for at alle, yngre som eldre, skal ha det bra, ha gode muligheter og like forutsetninger, uansett hvor i kommunen de er bosatt.

Dersom du ønsker å gjøre jobben sammen med oss, er du hjertelig velkommen til å melde deg inn i Rødt Melhus.