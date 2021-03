Så opplever vi det igjen, taktiske skurkestreker

Meninger

Skrevet av Roar Gylland

E6 Hovin - opprop til kommunestyrerepresentantene i Melhus

Så opplever vi det igjen! Et høyrepolitisk opprettet statsorgan, organisert som et aksjeselskap, heretter kalt "Ville veier" (VV), utfordrer lokaldemokratiet, med taktiske skurkestreker for å oppnå ett av sine to hovedmål, nemlig å bygge billigere veger enn Statens vegvesen er i stand til. Men den måten det gjøres på, må da vel noen og enhver nå etter hvert begynne å skjønne:

Det initieres svulstige vegprosjekter med en diger prislapp.

Kostnaden aksepteres av overordnede myndigheter.

Lokale planmyndigheter, med begrenset administrativ og politisk kompetanse i å håndtere så komplekse saker, blir forført til å gi klarsignal til bygging.

Prosjektet ses ikke i helhet, men stykkes opp i flere mindre prosjekt og ett startes opp.

Men så kommer det forslag fra VV om endringer av resterende delprosjekter under påskudd av å "spare penger". (Bortvalgte avkjørsler til Ler, Lundamo og foreslått endring på Hovin skal etter varierende opplysninger i lokalpressen skal bespare VV for ca. 1,8 milliarder kr.!) Men resultatet blir altså et helt annet prosjekt enn det opprinnelig var gitt tilslutning til.

Lokale planmyndigheter svelger den kamelen, særlig når VV krydrer biffen med lovnader med politiske korrekte honnørord som "redusert CO2-utslipp", "redusert båndlegging av dyrket jord" eller trusler om utsettelser av prosjektet dersom VV ikke får sin vilje igjennom.

Ja, dette er introen til det dette innlegget egentlig gjelder: "Ville veiers" famøse sjokkutspill med å rasere enda et bygdelag på Hovin under påskudd av å "spare penger".

Vi ikke kan uten videre godta ny rasering Vi ikke kan uten videre godta ny rasering av eiendommer, dyrkamark og arbeidsplasser samt ødeleggelse av vår vakre naturperle her på Hovin.

Hittil er to rasert; deler av Fossgarden og deler av Gyllråa. Nå står altså deler av Hovinsåsen, naturfenomenet Gulfossen og selskapet Midtømme-selskapene (XL-Bygg) med til sammen 18 arbeidsplasser for tur. Horg Bygdatun kan vel også være i faresonen.

Nå ligger utfallet av denne saken ene og alene i hendene til det administrative og til slutt de politiske myndigheter i Melhus kommune. Bare dere alene kan nå stoppe denne galskapen! Ikke la dere forføre/skremme av lovnader eller trusler fra VV!

Nå må vi stå opp mot metodene til Nye Veier Det er i vårt område E6 skal ligge, og det er våre hus, gårdsbruk og bedrifter som ryker når veilinja skal «optimaliseres».

På Hovin er det opprettet en Facebook-gruppe "Oppslagstavle Hovin" med p.t. 863 følgere. De fleste innlegg etter 1.03. gjelder VV´s utspill og måten dette ble fremmet på. Oppfordrer dere politikere og politisk/administrativ ledelse i Melhus til å lese igjennom innleggene. Mange fornuftige argumenter her! Les og lær!

Vil til slutt antyde at trusler om utsettelser av vegprosjektene i Melhus, hvis VV ikke får viljen sin, vil vel i hovedsak bare føre til at staten mister bomveginntekter noen år! Vegen vi har, er vi jo vant med. Og der kjører vi jo avgiftsfritt, enn så lenge.

Så helt til slutt: Stem ned dette famøse forslaget som dere får på saklista. Dermed er dere med på å bevare restene av Hovin som det det skal fortsette å være – en perle i Gauldalen!

