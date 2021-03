Gratulerer med kvinnedagen!  

Meninger

Maren Grøthe, utvalgsleder for helse, oppvekst og kultur i Melhus, ungdomskandidat til stortingsvalget 2021, Senterpartiet i Sør-Trøndelag valgdistrikt

8. mars markerer vi den internasjonale kvinnedagen. Tidligere har jeg noen ganger spurt meg selv hvorfor det er behov for ei markering av den i 2021. Men desto mer opplyst jeg blir, desto klarere blir det for meg. Fordi vi har en vei å gå enda.

Gratulerer med dagen alle kvinner! Gratulerer med dagen alle feminister av alle kjønn!

Vi har en vei å gå fordi kvinnehelse fortsatt er altfor lite forsket på. Få medikamenter og behandlingsforløp er testet på kvinner, også for store samfunnsproblem som hjerte- og karsykdommer. Hvorfor kvinner er mer sykemeldt og uføre enn menn, er et ubesvart spørsmål, og sykdommer som rammer kvinner spesifikt, spesielt knyttet til reproduktiv helse, henger langt bak i forskningsforløpet.

Vi har en vei å gå fordi det fortsatt er store økonomiske skjevheter mellom kvinner og menn. Kvinner tjener og sparer mindre, samtidig som mange flere arbeider deltid. Summen av dette påvirker kvinners makt, valgfrihet og innflytelse både i eget liv og i samfunnet.

Vi har en vei å gå fordi retten til utdanning, retten til å bestemme over egen kropp og hvem man skal tilbringe livet med, er langt fra en selvfølge for kvinner i store deler av verden. Og vi har en vei å gå innenfor idrett, holdninger og kulturen vår for øvrig.

Heldigvis går vi fremover med både små, og store skritt. I forrige uke ble Maren Lundby for første gang verdensmester i stor bakke, og i dag kom nyheten i Adressa om at Sparebank 1 tør å satse på investeringer i kvinnefotball og Rosenborg. Midlene til forskningen øker, og i Melhus kommunestyre vedtok vi i forrige uke å etablere en heltidskultur i helsesektoren i kommunen slik at enda flere kvinner kan ha en forutsigbar hverdag og ei lønn å leve av.

Men dette krever at vi fortsetter å ha fokus på denne problemstillingen gjennom dager som 8.mars, og at vi deretter klarer å gå fra ord til handling. Det skal vi i Senterpartiet kjempe videre for.

Gratulerer med kvinnedagen alle sammen!