Gratulerer med dagen alle kvinner!

Meninger

Skrevet av Tina Knarbakk, leder Rødt Melhus og kommunestyrerepresentant, 7.-kandidat på stortingslista for Sør-Trøndelag

8. mars er en dag for å feire det våre mødre og bestemødre har kjempet til oss av rettigheter og bedre likestilling.

En dag for å feire at vi er mange av alle kjønn som fortsatt ønsker og kjempe videre i kampene som står igjen før vi kan nå målet med et samfunn som virkelig er likestilt. For selv om vi er kommet langt så er det fortsatt en lang vei igjen til målet er nådd.

Men jeg ser også med undring på en ting. Kan enhver kvinne kalle seg feminist? Kan kvinner som misbruker sin maktposisjon til å trykke ned andre kvinner og kollegaer virkelig påberope seg å kjempe for likestilling?

En kvinne med makt har et stort ansvar i kvinnekampen. Hun skal være en rollemodell, en forkjemper for demokratiet og vise tydelig at respekt for folkestyret, det er en viktig oppgave for en feminist. Men dessverre finnes det mange som kaller seg feminister som i maktposisjoner bruker hersketeknikker for å tie sine medsøstre. Dette står i veien for målet vi ønsker å nå, det bremser og svekker kampen vi kjemper for å oppnå full likestilling, og respekt for kvinners plass i den offentlige debatten. Dette er trist og se! Istedenfor å kjempe sammen for å oppnå samme behandling som menn i debatten, samme respekt i debatten, gir en slik behandling av medsøstre disse mennene som ikke tar likestilling seriøst, enda mer overtak på kvinner.

Så kvinner og feminister, vi har en lang vei å gå. La oss starte med oss selv. Hersketeknikker mot medsøstre ødelegger kampen og tar oss lenger bort fra målene vi egentlig ønsker å nå.

Gratulerer med dagen og fortsett og kjemp!

