«Hurra» for Nye Veier

Meninger

Skrevet av Bjørn Ivar Hage

Jeg trodde jeg hadde skrevet mitt siste debattinnlegg om det jeg opplever som galskapen og milliardsløseriet fra Nye Veier når det gjelder veibyggingen gjennom Gauldalen. Jeg har nok for lengst innsett at mine ytringer er å snakke for døve ører, og at politikerne, ikke bare de fra Frp som kom på det glupe å opprette Nye Veier og formet dets mandat, som har makten, bare sluker rått alt som kommer fra Nye Veier, om positive regnestykker om bl.a. «samfunnsøkonomi» og om miljøfordeler og reduksjon av dødsulykker i trafikken med 110 km i timen.

Når jeg leser om Nye Veiers siste trekk om å legge 4-feltsveien rett gjennom flere boligeiendommer og Audun Krogstads gårdstun på Hovin, klarer jeg likevel ikke å dy meg.

Hva kunne vi ikke ha spart, eller sagt på en annen måte, hvor mange livsfarlige vegstrekninger andre steder kunne vi ikke ha utbedret om vi hadde lagt ned Nye Veier og latt Statens Vegvesen overta det hele? De kunne utbedret aktuelle strekninger på E6 i henhold til sine tidligere planer med forbikjøringsfelt og midtdeler, slik at trafikken kunne ha gått i 90 (uten kødannelser) fra Klett til Ulsberg og lenger?

Som eksempel kunne da «raseringen» av Krogstads og naboenes eiendommer vært spart ved å legge inn en svak kurve på nedsiden av eiendommene, og strekningen derfra til Garli hadde ligget der nesten ferdig.

Jeg gremmer meg når jeg tenker på det som holder på å skje, på milliardsløseriet, på trafikantenes bompengekostnader, på alt det tapte landbruksarealet og på «raseringen» av folks boplasser.

