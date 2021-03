Eldreomsorg i Midtre Gauldal – dødelighet kontra levelighet?

Meninger

Skrevet av Øystein Høen

Eldreomsorgen i Midtre Gauldal har vært et stort tema de siste 5–6 årene- og ikke uten grunn! Det reduseres i tjenestetilbud på bosenter og sykehjem med antall senger for heldøgns omsorg og langtidsplasser. Opplevelsen er at kvaliteten på de tjenester som blir gitt er dårligere.

Er eldreomsorgen i Midtre Gauldal god og verdig? – opplever de eldre å få den omsorg og hjelp de trenger? – opplever de eldre og deres pårørende å ha en likeverdig og respektfull dialog med kommunen? Ordfører, varaordfører, kommunaldirektør og ledere i pleie og omsorg svarer alltid med «å flagge høyt»; eldreomsorgen i Midtre Gauldal er god og forsvarlig- og bedre skal den bli! De viser til sine handlingsplaner – men lite til realitetene. Dette blir lite troverdig og tillitvekkende når en kjenner realitetene og leser ordskiftet i lokalpressen. Det blir en fallitterklæring når pårørende ber om svar som ikke er preget av makt og hersketeknikk fra kommunen.

De siste ukene har vært en stor diskusjon i lokalpressen etter kommunestyremøtet i februar, der det ble redegjort om omorganisering i enhet for pleie og omsorg. Under redegjørelsen kom det fram at «nedfasing» (nedleggelse) av bo-dagsentre og sykehjemsplasser gikk senere enn planlagt ettersom en av «suksessfaktorene» dødeligheten, på eldreinstitusjonene i Midtre Gauldal er lav!? Den politiske ledelse ved varaordfører presiserer at de ønsker en faktabasert debatt. Hva viser så statistikken om antall døde i Midtre Gauldal de siste 6 årene? I 2020 døde det 60 personer i Midtre Gauldal. Det er gjennomsnittet for 2015-2020, med variasjon fra 49 (2015) til 71 (2018) (SSB). I Norge har dødeligheten vært lavere i 2020 med -0,4 % (koronaeffekt?). Det er mulig dødeligheten på sykehjemmet har vært lavere i 2020 – men det må tas inn i dette virkelighetsbildet at antall plasser har blitt redusert fra 72 til 60 de siste årene. Det planlegges for ytterligere færre sykehjemssenger. Ergo færre som kan dø der.

Utfordringen for kommunen med «nedfasing», med naturlig avgang, blir særlig urovekkende når handlingsplanen viser at dette skal skje i 2021! Beboere med heldøgnsomsorg fra Singsås og Soknedal skal flyttes til Støren. Samtidig nedlegges en hel sykehjemsavdeling (Røskafttunet). Botiden på et sykehjem er gjennomsnittlig 2 år. «Dødelighet» må derfor ikke bli tatt som inntekt og bortforklaring for dårlig behovsanalyse, planlegging og progresjon i en kanskje lite realistisk handlingsplan. Omorganiseringen er tuftet mer på økonomisk innsparing og bærekraft i betydningen budsjettbalanse- enn individets behov for omsorg. Framtidsperspektivet er at levealderen øker, det blir flere eldre – med sammensatte lidelser som trenger omsorg og pleie. En kan ikke løse dagens eller morgendagens eldreomsorg – med å bruke faktoren dødelighet, det vil være både faglig og etisk uforsvarlig.

Konsekvensen av omorganisering av eldreomsorgen i Midtre Gauldal de siste årene er at beboere blir fratatt nattevakt (Singsås BD) etter vedtak i kommunestyret i 2018. Beboere fikk skriftlig beskjed fra enhetsleder og kommunalsjef i mars 2019 om at de selv har ansvar for å evakuere seg ved brann og må selv ta konsekvensen av dette.

«Ved brann er du som beboer selv ansvarlig for å evakuere deg ut av din leilighet. Dette gjelder også på natt. Ditt valg om å bli boende på Singsås-bo – dagsenter selv om du ikke er i stand til å evakuere deg selv, forutsetter at du er kjent med dette valget og i stand til å forstå konsekvensene av ditt valg»

Dette var en total ansvarsfraskrivelse for eldre hjelpetrengende i en kommunal eldreinstitusjon. Resultatet ble branntilsyn i juni samme år med alvorlige avvik!

«Per i dag bor det 11 personer i hovedbygget. Av disse vurderes minst 8 til å ha behov for assistanse ved rømning for å klare å oppfatte at det er brann og/eller klare å forflytte seg raskt nok dersom det skulle oppstå en brann i løpet av natta.» «det forventes (fra kommunen) at beboerne selv er i stand til å vurdere hvorvidt de har behov for bistand i en evakueringssituasjon eller om de er i stand til å evakuere seg selv. Ut fra informasjonen vi har tilgjengelig, er vi sterkt i tvil hvorvidt det kan forventes at beboerne selv er i stand til å gjøre denne vurderingen og vi kan heller ikke se at det er gjort en faglig fundamentert risikovurdering som sikrer at byggverket brukes i samsvar med de branntekniske forutsetningene for bygget (GBR, tilsynsrapport 06/2019)

Kommunen måtte etter tilsynet sette inn brannvakt på natt (kun ansvar for bygg/evakuering ved brann)

Hva skjedde så videre: beboere vandrer alene om natten, venting i flere timer på hjelp til toalettbesøk eller blir liggende på gulvet med brudd! Idag er det 4–5 beboere igjen- snart er personalet borte- og lyset slukkes. Det er trist hvordan kommunen har behandlet de eldre og ødelagt et godt og trygt botilbud.

Når behovet om sykehjemsplass oppstår blir løsningen en korttidsavdeling – på langtidsavdeling er det ikke plass! I private heimer venter mange på heldøgns omsorg/ sykehjemsplass og på sykehusene ligger det til enhver tid ferdigbehandlede som trenger korttidsplass. Midtre Gauldal betaler millionbøter for disse pasientene. Det må være bedre og ikke minst økonomisk besparende, å ha et godt og verdig tilbud til disse i sin heimkommune. Rell brukermedvirkning (lovbestemt) utøves i svært liten grad.

Det må sies at det ytes mye god omsorg fra ansatte i enhet for pleie og omsorg og de trenger gode rammebetingelser for å utøve sin profesjon. Da trenger de forståelse og innsikt fra kommunens ledelse om «hvor skoen trykker».

Det er nettopp dette som oppleves som ett slag under beltestedet!

Vi skal alle dø en dag – men alle de andre dagene skal vi leve, også som omsorgstrengende!