Presisering av nyhetsoppslag

Meninger

Skrevet av Gunn Inger Løvseth, leder i Kontrollutvalget

Kontrollutvalget føler behov for å presisere nyhetsoppslaget i Trønderbladet 24. februar 2021.

Kontrollutvalget vil understreke at utvalget ikke har gitt innsender medhold slik det kommer frem av overskriften i oppslaget. Oppslagets overskrift er derfor uriktig.

Innsender ba kontrollutvalget gjennomføre en lovlighetskontroll som følge av mulig inhabilitet. Kontrollutvalget behandlet innsenders krav som to forhold.

Det første forholdet, krav om lovlighetskontroll, ligger ikke til kontrollutvalget å avgjøre med bindende virkning. Det er kun Statsforvalteren, som kan gjennomføre en lovlighetskontroll med bindende virkning. Før Statsforvalteren behandler kravet, skal organet som fattet vedtak eller overordnet organ, få anledning til å vurdere vedtaket på nytt. Kontrollutvalgets avgjørelse fastslår kun dette faktum.

Det andre forholdet, habilitetsinnsigelsen mot ett av eldrerådets medlemmer, burde etter kontrollutvalgets vurdering vært vurdert av eldrerådet, noe som kommer til uttrykk som en anbefaling til eldrerådet. Kontrollutvalget kan ikke se at vedtaket gir føringer for utfallet av habilitetsvurderingen i eldrerådet. Eldrerådet avgjør selv spørsmålet om habilitet innenfor forvaltningslovens rammer.

Kontrollutvalget kan ikke se at kontrollutvalgets vedtak gir grunnlag for å skrive at innsender fikk «medhold» - og for ordens skyld heller ikke «avslag» - for sitt fremsatte krav.

Kontrollutvalgets ansvar er å påse at all kommunal virksomhet og forvaltning gjennomføres i tråd med lov, forskrifter, kommunens egne retningslinjer og kommunestyret lovlige vedtak. For å ivareta dette ansvar kan kontrollutvalget undersøke, vurdere eller revidere det som ligger innenfor rammene for all kommunal virksomhet og forvaltning. Det overordnede målet er at resultatene av kontrollarbeidet skal bidra til forbedring i kommunen.