Barna som har startet på Høyeggen, bør få fullføre barneskolen der

Meninger

Skrevet av Høyeggen FAU

Vi i FAU ved Høyeggen skole vil gjerne uttale oss i forbindelse med forskriftsendringen om opptaksområder i nedre Melhus.

Mange elever ved Høyeggen skole kan bli flyttet til Gimse skole Nye Gimse skole har kapasitet til å ta imot flere elever, og rådmannen foreslår å flytte over elever fra Høyeggen skole.

Flytting av opptaksområder:

Når det gjelder selve tallgrunnlaget for endring av opptaksområdet, er tallenes tale klare og endringer må gjøres. Om dette har ikke FAU så mange innvendinger (Høyeggen skole er full, Brekkåsen har ledig kapasitet og nye Gimse står ferdig om ett år med kapasitet til flere elever), selv om vi savner en tydeligere plan på hvordan hele skolekretsen til Høyeggen skal utvikles, all den tid kommunen har godkjent byggesøknader i opptaksområdet til Høyeggen skole over flere år.

Iverksetting av forskriften:

Vårt hovedfokus er hvordan selve gjennomføringen av forskriftsendringen er foreslått. FAU ved Høyeggen mener at det er et for ensidig fokus på tallgrunnlag, og at det tas for lite hensyn til barn og foreldre dette vil berøre.

Vi stiller oss bak protesten fra foreldre (sak i Trønderbladet, 1.mars), og mener kommunen i større grad må ta hensyn til barnas beste i denne saken.

At Høyeggen skole på et tidspunkt kom til å bli overfylt er noe de fleste har sett komme. Med den hurtige utbyggingen av leiligheter i sentrum og nye boliger på Løvset er dette en naturlig konsekvens. Men vi mener altså det er feil/urettferdig at barn som har hatt sin skolestart, sine første skoleår, eller kanskje fullført mesteparten av barneskolen på Høyeggen, skal betale prisen for dette ved å bli tvangsflyttet.

Å bytte skole kan være en stor påkjenning for et barn, både for de som må forlate trygge rammer og et trygt miljø, og for de som mister sine medelever og venner. Når dette i tillegg gjennomføres tvungent, er vi redd det kan oppleves som et traume. Forslaget om å flytte elever som skal begynne i 1.-6.klasse gjør at hele elevmiljøet på Høyeggen blir rammet, og det er vi i FAU sterkt imot.

Vi etterlyser også skolefaglige begrunnelser for at elever som allerede har startet skolegangen sin ved Høyeggen skal flyttes over til Gimse. Vi tror ikke rådmannens ønske om at «flest mulig elever skal få oppleve den nye skolen» vil ha særlig klangbunn i de elevene og foreldrene dette berører. Derimot finnes der mye forskning som taler imot dette forslaget. Blant annet har Thomas Nordahl, en av Norges mest anerkjente skoleforskere, og som har forsket mye på viktigheten de sosiale relasjonene i skolen, en del å si om skolen som sosial arena:

Skolen er for barn og unge like mye en sosial arena som en lærings- og undervisningsarena. I skolen treffer barn og unge jevnaldrende, og de bruker mye tid på å etablere og opprettholde vennskap. Vennskap og sosial popularitet kan sies å ligge øverst i barns og unges verdihierarki, mens skolen ser ut til å ligge lengre ned i barn og unge sitt verdisystem (Nordahl, «Eleven som aktør», 2002).

Nordahl vektlegger viktigheten av relasjon elev-elev og elev-lærer som et grunnlag for læring i flere av sine utgivelser. Faktorer som skolebygg og læremateriell kommer derimot et stykke ned på lista.

Høyeggen FAU oppfordrer derfor til at kommunen heller tenker langsiktig med større vekt på barnas beste, og lar de elevene som allerede har startet opp ved Høyeggen skole få fullføre sine barneskoleår der.

FAU sitt forslag til løsning:

Vi i FAU på Høyeggen skole kjemper foreldrenes og elevenes sak, og er opptatt av at alle barn på skolen skal oppleve en trygg og forutsigbar skolehverdag. For de barna som har startet sin skolegang på Høyeggen, så vil deres skolehverdag og skoleidentitet være der. Da mener vi at de bør få fullføre barneskolen på Høyeggen, og at skolestartere i 2022 og fremover kan flyttes over til Gimse.