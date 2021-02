"Orket" ikke å ta opp bæsjen, og tenkte at ingen "så" meg

Meninger

Skrevet av en leser

Våren er på gang, og snøen smelter. Som regel kommer all hundebæsjen frem på grunn av hundeeiere som gikk i snøføyka og ikke "orket" å ta opp bæsjen fra sine firbente, og tenkte: Ingen "så" meg la være å ta den opp.

- Idiot, sier jeg da, men skal man være nødt til å gå "hele" turløypa i Melhus, uten en plass å kaste denne skitposen?

Det dummeste og verste jeg ser, er de som har tatt opp hundens etterlatende, men velger å legge en svart pose ved siden av og ‘håpe’ noen andre plukker den opp.

Så til litt skryt:

Går daglige turer med hund på Brekkåsen, Klemmets veg etc...., og blir så utrolig overrasket at når snøen smelter, så ser jeg "nesten" ikke hundebæsj i år (har vært verre) , og rundt her er det mange hundeeiere, så vil skryte av dem, stå på, vi tar opp våre kjæres etterlatende, veldig bra!