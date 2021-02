Det er umulig å ha god kvalitet på sykehjem og hjemmetjenesten samtidig på et lite sted som Hølonda

Meninger

Skrevet av sykepleiere i hjemmetjenesten

Hjemmesykepleie er en tjeneste som yter sykepleie for pasienter i eget hjem. Fremtidens omsorg i Melhus kommune er 100 år i eget hjem, og vi møter derfor pasienter i alle aldre, alle typer livssituasjoner og med ulike diagnoser og tilstander. Det er nedfelt i lovverk at pasienter med alvorlige sammensatte lidelser har rett på behandling så nært hjemmet som mulig. Hjemmesykepleien har etter hvert blitt en høyspesialisert helsetjeneste som behandler avansert behandling i eget hjem. Sykepleiere må håndtere komplekse oppgaver som respiratorbehandling, stell av sentrale venekateter, intravenøs behandling, dialysebehandling og andre avanserte prosedyrer. Det kom en ny reform i 2012, St.meld. nr. 47 (samhandlingsreform)- rett behandling- på rett sted-til rett tid. Dette betyr at pasientene skal få bedre tilbud om behandling der de bor. Vi står overfor store utfordringer i årene fremover, det er vi alle kjent med. Pasientene er ikke lenger ferdigbehandlet når de skrives ut fra sykehuset, de er utskrivingsklare og skal fortsette behandlingen i sitt eget hjem eller på en korttidsavdeling. Sykehjemmene har faste beboere og tar ikke imot utskrivingsklare pasienter med mindre de bor der fra før.

Dette krever at hjemmesykepleien må bygge opp gode og faglig forsvarlige tjenester med solid kompetanse for å imøtekomme de aller dårligste som ønsker og som har rett på å få behandling så nært hjem som mulig. Forskning viser også at flere ønsker å få dø hjemme, av alderdom, alvorlig kreftsykdom eller andre dødelige sykdommer, og dette sammen med avansert behandling krever høy kompetanse og et tett samarbeid med andre instanser. Da må det være nok sykepleierressurser for å imøtekomme dette i hjemmesykepleien. Vi er også avhengig av høyt kompetente helsefagarbeidere i hjemmesykepleien slik som vi har i dag.

Det er til det beste for alle om kommunene er i stand til å tilby et godt tjenestetilbud nærmere pasienten. Hjemmetjenesten skal i tillegg forsøke å forebygge sykdom i forkant i stedet for å reparere i etterkant. Dette krever kompetanse på høyt plan for å tidlig oppdage forverring av sykdom/helsetilstand hos pasient og tidlig iverksettelse av behandling. Dette i tett samarbeid med sykehus/fastlege.

Vi som jobber som sykepleiere i hjemmetjenesten ønsker god kvalitet på tjenestene våre, og ønsker å jobbe kunnskapsbasert. Det betyr at faglige avgjørelser blir basert på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientenes ønsker og behov i en gitt situasjon. Vi har digital tilgang til oppdaterte, kunnskapsbaserte prosedyrer og kliniske verktøy. Tverrprofesjonell samhandling, pasient- og pårørendemedvirkning, personsentrert sykepleie, hverdagsmestring, hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi er sentrale begrep i fremtidens omsorg. Dette har vi jobbet for i lengre tid, men ser at pga. lite sykepleierdekning i hjemmetjenesten kommer vi ikke nærmere målet. Vi ønsker å bygge opp en hjemmetjeneste som alle i bygda har tillit til og kan være stolte av og kan være trygge på at de får riktig behandling til rett tid på rett plass.

Det er ikke mange søkere på sykepleierstillinger i hjemmetjenesten - på lik linje med sykehjemmet. Dette har resultert i lite sykepleierdekning til tider og stor slitasje på kompetansen som er der.

Slik vi ser det og erfarer, er det umulig å både ha en god kvalitet på sykehjem og samtidig i hjemmetjenesten på et lite sted som Hølonda. Det blir bare halvgodt på sykehjem og halvgodt i hjemmetjenesten. Dette øker slitasjen på sykepleiere som ønsker tjenester av høy kvalitet, noe som igjen medfører at vi ikke greier å holde på kompetansen som allerede er her. Vi ser det ikke som at dette er å sentralisere tjenester, men å kunne være bedre rustet til å imøtekomme behovene i fremtiden på en best mulig måte.

Ressurser kan ikke tas fra hjemmetjenesten inn til sykehjemmet, denne ressursen er det et stort behov for ute på bygda. Ressurser kan heller ikke dras ut fra sykehjemmet til hjemmetjenesten. Vi mener helt klart at hjemmetjenesten må styrkes og sykehjemmet endres til flere omsorgsboliger. Slik får vi en god kvalitet på tjenestene våre som alle innbyggerne virkelig fortjener.

Pr. i dag består Hølonda helse-omsorgssenter av 15 sykehjemsplasser og 23 omsorgsboliger. Omsorgsboligene hører til under hjemmesykepleien. Omsorgsboligene leies av beboere som kan betraktes som bor i eget hjem.

