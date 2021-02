En takknemlig hilsen til alle ansatte i Brekkåsen idrettsbarnehage

Meninger

Skrevet av FAU ved Brekkåsen idrettsbarnehage

Hvordan kan man takke...

...de som hver dag møter barna våre med smil, raushet og oppriktig glede, uavhengig av sin egen start på dagen, eller humøret til de på den andre siden av døren?

...de som starter dagen med å bake brød og rundstykker til barnas første måltid, som vi som foreldre bare kan drømme om der vi haster videre til jobb i tidlige morgentimer, i duften av nystekt brød?

...de som sørger for at lyslenkene er tent og at bålet i gapahuken på uteplassen brenner, og gir stemning av ro og stille natur hver morgen når barna på utegruppa entrer barnehagen?

...kokken Frank som hver eneste dag sørger for hjemmelaget, variert og sunn mat til alle dagens måltider, og gir barna våre smaksopplevelser vi foreldre bare kan drømme om i den travle hverdag?

...idrettspedagogene og alle andre ansatte som planlegger og legger til rette for bevegelsesglede, utfordringer, og mestring i barnehagens gymsal og i klatreveggen. Som inviterer til høyt tempo, like gjerne som avspenning?

...alle voksne i barnehagen, som er fantastiske forbilder og gode rollemodeller, som byr på seg selv og gjerne kan møte barna med ballettdans i knall rosa tyllskjørt enten man er mann eller dame?

...ansattes evne til inkludering og velvillighet for tilrettelegging, og som ser alle barna for den ressursen de er i gruppa, enten de har fysiske-, utviklingsrelaterte-, eller sosiale utfordringer? Som lærer alle barna «tegn for tale» slik at de barna som ikke har det verbale språket er en naturlig del av gruppa?

...dere som strekker dere så utrolig langt i å sikre smittevern på fritida, så man nesten ikke har sykefravær og sikrer at barnehagen kan holde åpent?

...dere som møtte opp på døra med aktivitetsgaver, og som ringte ukentlig når barnehagene måtte korona-stenge, for å sikre at barna visste at de var savnet og verdsatt?

Jobben dere gjør, menneskene dere er, og flokken dere er sammen, kan vi ikke få takket nok. Takk for at det i deres verden, sammen med våre barn, ikke finnes «en meter» innenfor avdelingsdørene, for at dere trøster, klemmer og alltid har plass i fanget. Og lederen vår, takk for at du og gjengen din ser mulighetene, og ikke begrensningene. Vit at vi ser dere, hver og en, og at dere er grunnen til at vi som foreldre kan dra på jobb hver eneste dag med en trygghet om at vi ikke ville hatt barna våre noe annet sted, fordi vi vet at de er ivaretatt, sett og overøst med omsorg.

Tusen takk!

