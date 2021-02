Varaordføreren har vist hvilken «kar» han er

Meninger

Skrevet av Kjell Arne Vinsnesbakk

Kommentar til varaordførerens innlegg i Trønderbladets nettavis 16. februar og Gauldalsposten 17. februar.

Her viser vel varaordføreren hvilken «kar» han er. Det som skremmer meg med varaordførerens innlegg, er at de nye og mer uerfarne politikere rett og slett ikke tør å stille kritiske spørsmål. Det er meget betenkelig.

Jeg skal ikke videreføre denne diskusjonen i avisene, men bare konstatere at her er vi uenige i hva som er krenkende og ikke, og hva som er brudd på etiske retningslinjer. Hvem krenker og hvem krenkes? Her får leserne og innbyggerne i Midtre Gauldal gjøre seg opp sin egen mening hva denne saken handler om.

Jeg takker for alle positive tilbakemeldinger og støtte jeg har mottatt, både som sms, e-post, telefoner og direkte ansikt til ansikt. Det gjør at jeg fortsatt vil snakke innbyggernes, og ikke minst de ansattes sak.