Når bestemor er elefanten på rommet

Jeg synes det er bra at Midtre Gauldal tør å ta debatten, for åpent kamera i kommune-tv.

Meninger

Hvordan er det å være i «målgruppa» når politikerne diskuterer hvor mange ledige plasser det ligger an til å bli på sykehjemmet. Med andre ord, å være en eldre person som bor på sykehjem eller er i en situasjon hvor mange år på baken og helsetilstand tilsier at det snart kan bli aktuelt å få samfunnets beste heltidsomsorg.

Vi som har kjempet mot koronaen, pesten som har truet med å ta så mange liv på sykehjemmene, og har gjort det. Rundt om i landet har mange opplevd å få sine kjære revet bort. I Trønderbladets nedslagsfelt er den kampen vunnet så langt.

Og nå diskuterer politikerne i Midtre Gauldal så busta fyker, noe som er blitt sagt på et kommunestyremøte 21. januar. Det som er blitt sagt, ligger åpent på kommune-tv, for alle som er interessert. Noe av det er sitert i Trønderbladet, og varaordfører Bjørn Enge har nå skrevet et leserinnlegg hvor han har valgt å komme med en detaljert gjennomgang av det som er blitt sagt. Det kan være bra.

«Dette er ikke noe som noen vil si åpent, men tyter ut når folk blir ivrige,» skriver en leser i nettdebatten. Folk på bo- og dagsentrene trenger plass på sykehjemmet, og det er ikke mange plasser ledig der. Gamle og syke får godt stell og klarer seg fint. Men i kommunestyret er det en annen side av den saken: Bjørn Enge siterer fra det som er sagt muntlig i kommunestyret: «Nedfasinga er avhengig av naturlig frafall. Sånn at vi ser at en del av det utfordringsbildet vi har fått, er at vi har lav dødelighet på sykehjemmet.»

Jeg er selv bestemor og vet at det kommer en dag. Og da er trolig problemstillingen fortsatt temmelig lik den vi har nå: Det trengs ledige plasser. For de stadig mange eldre som lever lenger og lenger i landet. Forhåpentlig vil eldrebølgen som nå er kommet ifølge Erna, tvinge fram nye og mer trivelige løsninger enn «naturlig frafall». Jeg synes det er bra at Midtre Gauldal tør å ta debatten, for åpent kamera i kommune-tv.