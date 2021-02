Er det på tide med fotoboks i Soknedalstunnelen?

Meninger

Fredag begynte en video å sirkulere i sosiale medier, den viste det som ser ut som råkjøring i vanvittige 288 km/t i Soknedalstunnelen. Det er nesten ufattelig at det går an å kjøre så fort på en vanlig vei. Trønderbladet fortalte om saken på fredag, og politiet tok tak i saken. Søndag kunne de fortelle at personen som la ut videoen er siktet for kjøringen. Farten er så oppsiktsvekkende at nyheten ble formidlet av både Trønderbladet, NRK, Adresseavisen, NTB, VG og Dagbladet. Nå vil politiets etterforskning vise om kjøringen skjedde i så stor hastighet som videoen viser.