Norge er blitt en provins, men ikke under Danmark denne gang

Meninger

Av Bernt Øien

Det er mange friluftsmennesker som forstår at Bymarka i Trondheim er et eksklusivt stykke Norge. Samtidig synes noen av disse det er greit at for eksempel Stadtwerke München i Tyskland sitter på store eierandeler i norsk vindkraft.

Dette har gjort det mulig for utenlandske banker og kredittinstitusjoner å pantsette store deler av vår natur med uttransport av subsidiert strøm til Tyskland som et ledd i landets Energiewende.

Jeg tenker på at mer vindkraft skal bygges i norsk natur og at norske myndigheter viser liten vilje til å stoppe dette.

Tvert imot, NVE som statens redskap, ligger foroverlent i vindbaronenes drasele til naturvernernes fortvilelse. Vi har fått svekket vår mulighet til en demokratisk styring av energipolitikken på grunn av at folkemakt er blitt dreiet mot kapitalmakt ved hjelp av energiloven som brukes for det den er verd.

De fleste politiske partier i Norge og arbeidslivsorganisasjoner tror på at nye restriksjoner fører til «klimatiltak» som vil erstatte sysselsettingen i oljesektoren. Etter hvert vil oljebrønnene bli ulønnsomme på grunn av regjeringens planlagte tredobling av karbonavgiften. Dette ble nedfelt i Klimaplanen som nylig ble ekspedert direkte til Brüssel uten nasjonal høring. Industrien er imidlertid med rette bekymret for at økning i CO2 avgiften vil føre til utflagging av norske arbeidsplasser.

Melhus er positiv til batterifabrikk og leter etter egnet areal En batterifabrikk kan gi 2000 arbeidsplasser, og Melhus signaliserer interesse for å få fabrikken til kommunen.

Sett i det lyset blir det patetisk at Erna Solberg under pressekonferansen om pandemiutviklingen 18. januar lovpriste vår inntekt fra oljesektoren som et middel for å bedre situasjonen for det offentlige Norge. Hele kalamiteten toppet seg med Olje- og Energidepartementets tildeling av 61 nye utvinningstillatelser for olje på norsk sokkel i siste konsesjonsrunde nylig. Så mye var altså Klimaplanen verd. Eller kanskje det var det den var, verd mye i penger? Selvfølgelig vil ikke oljeetterspørselen reduseres i løpet av kort tid, og da blir en tredobling av karbonavgiften i til klingende mynt i statskassa. Smart?

Dette er dobbelt hult fordi det viser at det trengs mye penger for å holde på makt i regjeringsposisjon i et land som har et enormt offentlig byråkrati og et NAV-budsjett som er like stort som Finlands statsbudsjett.

Regjeringens klimaplan spiller på lag med landbruket Vi er svært imponert over et fremoverlent landbruk som de siste årene har satt klima og miljø øverst på dagsorden

Klima- og energiministeren dobbeltkommuniserer. Han er leder for et departement med 250 ansatte. Under dette departementet ligger blant annet Miljødirektoratet med 700 ansatte. Dette er et stort byråkrati oppstyltet med fine målsettinger og ord. Et byråkrati som ikke ser ut til å ha gjennomslagskraft i vindkraftsaken, men må nå betrakte rasering av urørt natur og habitat, med vindturbiners avliving av ørn og andre fugler. Faglige uttalelser i forbindelse med vindkraftkonsesjoner har påpekt at dette vil skje, men Tyskland-satsingen og energiloven trumfer all fornuft.

Nå har imidlertid saken spisset seg til i forbindelse med at Norges Miljøvernforbund den 18.1 -2021 leverte en politianmeldelse av Fosen Vind DA for bevisforspillelse og tyveri av fredet rovfugl.» Bakgrunnen var et avisoppslag i Adresseavisen samme dag, der det kom frem at Fosen Vind DA har levert turbindrept fugl til et avfallsmottak» (Norges Miljøvernforbund). Rekk opp handa de som tror at anmeldelsen rekker fram!

I tillegg til fuglekollisjoner kommer desimering av insekter som flyr inn vindturbinen og blir drept. Fugler og flaggermus som kommer inn i turbinvingens lavtrykksone med kraftig hvirvel lider en fryktelig død, selv om de ikke treffes av selve turbinbladet. Lungene deres eksploderer, tilsvarende de skadene dykkere får i lungene når de utsettes for hurtig dekompresjon.

Fortsatt ser det ikke ut som om ordføreren er interessert i å utøve sitt eierskap i annen retning enn det som gir mest mulig økonomisk avkastning for kommunen. Vindkraft: I Melhus kommune er det pengene som snakker? Hva mener Melhus kommune og ordføreren om vindkraft og Trønderenergis aggressive satsing?

Fugler, flaggermus og insekter har like stor mulighet til å overleve møte med turbinbladet som en snømann på hett blikktak. Dette turbinbladet kan ha en vekt på over 30 tonn, noe som tilsvarer vekten av 30 personbiler, med en bladlengde på 80 meter og en hastighet på turbinbladets spiss på omkring 300 km i timen. Et formidabelt våpen mot alt som kommer i berøring med dette.

Energiloven brukes til fordel for Tysklands Energiewende. Norge har nok kraft ifølge Statkraft, og en kan spørre seg om hvor de industrielle gjenkjøpsavtalene med Tyskland ble av? Er ikke disse et ledd i regjeringens Tyskland-strategi?

De fleste forstår at datasentre og vindkraftanlegg betyr lite for sysselsettingen i Norge. De fleste arbeidsplassene etableres i utlandet fordi det er der tilvirkningsindustrien ligger.

Norge er nå blitt en provins slik landet var under Svein Tjugeskjeggs tid, forskjellen ligger at nå er det ikke danskene, vi er nå å betrakte som en ressurskoloni for Tyskland.