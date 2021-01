Hva skjer når Norsk Kylling flytter?

Meninger

Norsk Kylling er i rute med byggingen av sin nye fabrikk på Furumoen i Orkland. Det forteller Norsk Kylling-direktør Kjell Stokbakken til Avisa Sør-Trøndelag/MN24. Byggingen har imidlertid ikke gått helt smertefritt for seg. Koronapandemien førte til at de ble forsinket, men i andre halvår har de greid å ta inn det de tapte på vårparten. Selve fabrikkbygget står nå ferdig, og det er begynt å fylles med maskinene. Norsk Kylling starter med testslakting i februar, og det blir test av hele anlegget i april. Hvis alt går etter planen blir det oppstart for fullt i september.