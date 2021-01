Meninger

Av Arnt I Eid



Jeg sendte denne eposten til Bane NOR: - Vi bruker pendlerparkingen på Melhus - den som er nærmest oppstilling for busser (Reguleres av Trondheim Parkering).



Også denne vinteren må vi åpenbart vade i dyp snø fra P-plassen (som er godt brøytet), opp til perrongen (som også er godt brøytet).



Hvorfor er det ingen som klarer å brøyte den lille biten på noen få meter - området merket med rød firkant i det vedlagte bildet.



Også vinteren 2019/2020 var dette området «ødemark» og vi måtte tråkke opp sti over snødunger for å komme oss opp til perrongen.



Bane Nor svarer:

- Stasjonsansvarlig sier han skal ta dette med de som brøyter der. Gi oss gjerne tilbakemelding dersom dette ikke bedrer seg.

Med vennlig hilsen Bane NOR Kundesenter

