Det nye utelivet

Meninger

NRK har reportasjer fra folketomme gater i byen. I Melhus går folk på ski på jordene i sentrum, selv om kuldegradene florerer. Ikke noe sjeldent syn i og for seg, men koronatida ser ut til å ha gitt noen av oss et litt annerledes uteliv, smittefritt og godt for helsa, med litt trim.