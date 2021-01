Melhus hadde plass til en batterifabrikk, men Ap var med på å sette ned foten

Meninger

Av Mikal Kvaal

Jeg leser med interesse Trønderbladets referat fra siste formannskapsmøte angående plassering av en batterifabrikk med potensial for 2000 arbeidsplasser.

Melhus er positiv til batterifabrikk og leter etter egnet areal En batterifabrikk kan gi 2000 arbeidsplasser, og Melhus signaliserer interesse for å få fabrikken til kommunen.

Jeg synes det er flott at Skurdal Hopsø (Ap) spør om kommunen er på hugget for å få den til Melhus, og håper han fortsetter sitt engasjement for prosjektet.

Jeg føler behov for å minne Hopsø på at fram til 23. juni i fjor, hadde Melhus et areal som kunne vært aktuelt for en sånn fabrikk, nemlig Fremo.

Det er ikke mange kommuner som kan tilby 700 dekar og nok vann av topp kvalitet.

Stopper næringsutvikling på Fremo Fremo kunne ha fått et datalagringssenter, men kommunestyret setter en stopper for planene til Melhus Utviklingsarena.

Det forundret meg at Ap ble med og sikret flertall for å stoppe områdeplanen på Fremo.

Jeg er sikker på at hvis ikke dette merkelige vedtaket hadde skjedd, hadde Melhus vært høyaktuell for en grønn fabrikk uten forurensing til luft og grunnvann.

Vannverket kunne i tillegg solgt vann i like store mengder som i dag går til Klæbu.