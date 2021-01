Ring, spør og lytt i jula!

Meninger

Av Bodil Slørdal, Kirkens SOS Trøndelag

Jula er en tid som rommer mye. Den rommer glede, enten det er glede over god mat og gaver eller gjensynsglede. Jula rommer sosialt samvær med familie og venner, den rommer omtanke og den rommer kjærlighet. I år er mye annerledes - med smittevern, karantene, avstand, desinfeksjon og begrensinger på sosial omgang.

Dessverre rommer også jula ensomhet for mange. Ensomheten har mange former, og er ikke det samme som å være alene. En kan fint være alene, uten å være ensom. Noen trives godt i eget selskap uten å føle på ensomhet. Ensomhet dreier seg mer om følelsen av å være alene. En lengsel eller et savn etter andre mennesker.

Noen føler seg ensomme, selv om de er omgitt av andre. Kanskje fordi de ikke blir sett, eller fordi de ikke klarer å åpne seg om hvordan de egentlig har det. Disse er ensomme i sitt eget hode. Andre føler seg ensomme, fordi de ikke har noen. Det er ikke nødvendigvis noe de har valgt selv, men livet har bare blitt sånn. Kanskje er du student i en ny by, blitt syk eller havnet utenfor arbeidslivet, opplevd tap av ektefelle eller andre som har stått deg nær.

Mange skammer seg over å føle seg ensomme, men det er vanlig å kjenne på ensomhet i løpet av livet. Vi vet også at særlig høytider og ferier som forbindes med felleskap og sosiale opplevelser kan bli vanskelige om vi ikke har noen å dele de med.

Fortsatt smitteøkning i Melhus og mange er testet I Melhus sitter 4 i isolasjon og 44 i karantene etter tilfeller av covid-19.

I høst har Kirkens SOS gitt ut en bok hvor snart 50 års erfaring fra samtaler om vanskelige tema er konkretisert i konkrete tips og råd for hvordan man kan snakke med de rundt oss i en vanskelig tid. Ett av tipsene er Let etter lyspunktene! Vi snakker blant annet om viktigheten av å styrke den andre ved å minne om det som faktisk fungerer. Ofte opplever vi at vanskelige perioder i livet vårt gir oss mindre selvtillit, at vonde perioder farger vårt syn på oss selv og kanskje tåkelegger andre livserfaringer der vi har mestret utfordringer og vanskeligheter.

Det å bli minnet om at man tidligere har håndtert ting på gode måter, styrker selvtilliten – og vi trenger all den tro vi kan ha på oss selv når livet butter imot.

Som en god samtalepartner er det avgjørende å tåle og anerkjenne stedet den andre opplever at hen befinner seg på akkurat nå. Dersom vi klarer å være hos den andre og tåle det som kommer, skjer det mye mer. Vi må øve oss på å tåle det vonde. Det at du orker å høre på og ikke tar over, er god hjelp i seg selv. Det at du orker å være i det vonde og ikke umiddelbart setter i gang tiltak for å endre den vonde situasjonen, er godt. Det styrker den andre i en vanskelig situasjon.

Mange ønsket å sende en personlig julehilsen Før jul var det en stor økning i pakkepost, men flere skrev brev enn Posten forventet.



I år har det vært et vanskelig år for mange. Vi i Kirkens SOS har snakket med mange som har følt mer på ensomhet enn tidligere. Derfor håper vi at du, kanskje spesielt denne jula, strekker ut en hånd til de som kjenner seg ensomme. Jula rommer omtanke og samhold. Ta en telefon og spør hvordan det går. Inviter med noen ut på en gåtur i romjulsdagene. Se en julefilm sammen, over nettet. Inviter med en ekstra i gruppechatten. For selv om vi må holde avstand nå, må vi ikke glemme å være varme og nære. En liten telefonsamtale kan gjøre en stor forskjell!

Trenger du noen å snakke med? Ring eller chat med våre frivillige medarbeidere i Kirkens SOS. Vi er her. Alltid.