- Meg bekjent er det myndighetene som har fastlagt reglene

Det vises til en middag for kommunestyrerepresentantene i Melhus og kommuneoverlegen i Midtre Gauldal sine formaninger om festligheter i privat regi. Nilsen mener at her må det være likhet.

Først vil jeg si at jeg er trygg på at avstandsreglene ved middagsserveringen i Melhus ble fulgt og jeg betviler sterkt at representantene ble traktert med alkohol til maten.

Jeg vet ikke hvor bevandret Nilsen er i festlige lag, men vi som har opplevd selskapeligheter hvor det også blir servert alkohol, har erfart at det lett kan bli litt tettere mellom gjestene enn 1 til 2 meter.

Meg bekjent er det myndighetene, etter råd fra FHI og Helsedirektoratet, som har fastlagt regler for hvordan vi skal forholde oss til hverandre under denne rare tiden.

Jeg har ikke hørt at opposisjonen har hatt innsigelser mot disse reglene heller.

Jeg er av dem som gleder meg til at vi kan leve mer sosialt: Ikke kom vi på hytta i påska, ikke på samling med gode venner i Østfold, ei heller førjulsselskap for venner her hjemme.

Vi må bare stå på, være tålmodige og stole på at rådene vi får er til det beste for oss.

Til slutt vil jeg få ønske innbyggerne i Melhus og Midtre Gauldal en riktig god jul.

Lundamo, 18.12.20

Heidi Simensen