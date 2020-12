Meninger

Av Ole Lande

1.Jeg er så heldig, klarte å stå opp uten hjelp i dag.

2.Hadde kaffe og brødskive til frokost.

3. Fikk etter hvert mulighet for å kjøre til hobbyrommet mitt i Klæbu. Heldig, det ga meg glede!

På veien til Klæbu, ved starten på Åsveien, kommer første «gleden».

4. Et falleferdig lite hus midt på et lite jorde, er blitt stelt med. Ny mur, rettet opp, malt rødt med kvite vindskier, ny dør og står der og skinner!

5. Kjører videre og passerer et transportfirma, ikke noe rot rundt veggene til tross for stor aktivitet.

6. Kommer videre til en sving hvor det har foregått mye restaurering på hus. Ikke noe rot. Flott å se, det gir meg glede å se.

7. Videre kommer jeg til noe flotte gårder. Store røde fjøs og ikke noe står henslengt rundt om kring på tunet. En fryd å se, glede seg over, til og med lys rundt fjøsveggen!

8. På Rødde er et garasjebygg blitt reparert og fått ny frisk maling. Flott!

Så er det veien opp mot Torgård-rundkjøringa. I den siste svingen før toppen var autovernet skikkelig ødelagt. Jeg passerte mange ganger og syntes det er stygt, og i tillegg farlig for myke trafik-kanter.

9. Så en dag for noen uker siden blir autovernet som var ødelagt, skiftet ut med nytt og flott galvanisert autovern. Jeg sendte bevilgende myndigheter noen takkens tanker!

10. Videre en fin og god vei gjennom «gamle og krokete» Sjøla. Er det noe å glede seg over …?

Disse tanker er bare et lite knippe fra en vanlig hverdag som har gitt meg SÅ mye å GLEDE meg over, uten at det har kostet meg noe energi. Dette ble i all enkelhet 10 hverdagsgleder, som jeg hadde lyst å dele med deg.

Takk til dere alle som gledet meg!