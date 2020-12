Meninger

Skrevet av en som ikke vil bli gammel og bli bruker på Buen

De som er beboere der har ikke noe glede seg over. De blir på ingen måte stimulert. Noe vi pårørende var med og bidro til før nedstenging. Regjeringen bevilget penger til sykehjemmene da det ble stengt. Melhus kommune brukte pengene til å kjøpe ipad til avdelingene. De sa vi kunne ringe på Whereby (videomøte red. anm.). Men dette var det lite gagn i, da de ikke hadde internett. Vi lever i 2020. Flere av beboerne var vant med data før de ble pasienter der.

Mange ble permittert og kunne blitt ansatt som servicepersonell. De kunne ha gått som en ressurs på avdelingen og servert mat og pratet med pasientene. Flere av de som bor der klarte å gå litt før nedstenging. I dag har noen av de mistet helt funksjonen til det. For fysioterapi får de ikke som kommer på sykehjem. Nei, der skal de ikke ha noe form for stimuli.

De jeg kjenner har tapt seg mye i denne tiden. Brukerne skal få ut i frisk luft en gang for uka. Tror ikke det var mange gangene de var på trilletur med dem i sommer. De fikk sitte ute på verandaen. Fra Horg og Hølonda sykehjem sendes det bilder på Facebook om turer og aktiviteter med brukerne. Buen har ikke facebookside. Pårørendegruppe har de heller ikke.

Når vi pårørende nå så vidt får tildelt en time, må vi holde oss på rommet til brukeren. Vi får ikke gå og sette oss i gangen. De andre som bor på Buen får en liten krok i kantina å sitte på. Mens de på sykehjemmet ikke får se noe annet enn rommet sitt. Jeg tror ikke ledelsen har klart å sitte på det samme rommet i ni måneder og se på den samme døra, og vente på at noen kommer inn. Kommer en pleier inn, er det enten for stell eller gi mat. De har så mye å gjøre at en prat har de ikke tid til.

Så kjære ledelse: Deres beboere visner bort. Regler for pårørende må lempes på. Smitte skjer etter et kvarter. Så tiden vi sitter hos våre kjære kan forlenges. Vi er en ressurs. I nabokommunen Trondheim kan de være fire stykker på besøk hver dag.