Vi vil ha kortreist kunnskap!

Meninger

Skrevet av Gunhild Høvik, lokallagsleder i Utdanningsforbundet Melhus

Siri Denstad Langlo, plasstillitsvalgt Melhus videregående skole

I 2019 hadde regjeringen forslag om innføring av fritt skolevalg, eller karakterbasert inntaksordning, ute på høring. Et samlet fagmiljø vendte tommelen ned, og regjeringen lyttet til rådene som kom. I helga kom en pressemelding som sier at regjeringen nå ønsker omkamp, og vil innføre fritt skolevalg i alle fylkeskommuner i hele landet. Hvorfor vil ikke regjeringen lytte til NHO, LO, KS og fylkeskommunene, Statped og Helsedirektoratet, forskermiljøene, foreldreutvalget for grunnopplæring (FUG) og lærerorganisasjonene som alle var kritiske til dette i høringsrunden?

Utdanningsforbundet mener fritt skolevalg vil føre til et økt karakter- og prestasjonspress blant elevene i grunnskolen. Dette vil forsterke de utfordringene vi allerede ser hos mange elever når det gjelder deres psykiske helse. I dag er det mye som tyder på at stressproblemer øker blant unge, og at skolen er blant faktorene som bidrar til denne økningen.

Vi vil at 16-åringene skal slippe å konkurrere om skoleplasser, de skal være trygg på at nærskolen er der for dem når de går ut av 10. klasse. Vi ønsker heller ikke en videregående skole som konkurrerer om elevene, og om å gi det beste tilbudet.

Vi mener også at fritt skolevalg vil sentralisere hele skolestrukturen. Vi trenger de videregående skolene ute i distriktene. Her har vi kort vei til skolen, vi har tett samarbeid med lokalt næringsliv og vi har en tilbudsstruktur som er attraktiv for ungdommene. Vi ønsker å beholde og utvikle nærskolene våre med de tilbudene distriktet trenger.

Dagens nærskoleprinsipp er også viktig for å skape forutsigbarhet i ressursfordelingen og planleggingen av tilbud ute på de videregående skolene. Karakterbasert inntaksordning vil true den desentraliserte skolestrukturen.

Både norsk og internasjonal forskning viser entydig at inntak i skolesystemet basert på konkurranse fører til økt økonomisk og sosial segregering mellom skoler og lengre reiseveier for elevene. Faren for frafall øker, og skolens funksjon som fellesarena for elever med forskjellig bakgrunn svekkes. Dette forslaget fra regjeringen oser av politisk ideologi – og ikke av samfunnsbygging.

Slik vi ser det, føyer dette seg inn i rekken av regjeringas sentraliserende og distriktsfiendtlige tiltak.

Guri Melby, lytt til et samlet fagmiljø, vi vil ha kortreist kunnskap!