Er Midtre Gauldal kommune blitt en diktaturstat?

Meninger

Av Olav Edvin Heggvold, Bygdalista

Hovedsaken som jeg skal ta opp i dette innlegget, er helse- og omsorgsplanen for kommunen som ble vedtatt av kommunen i vår med stort flertall. Den ble vedtatt med 21 mot 4 stemmer i kommunestyret. Ordføreren påpeker i et innlegg i Trønderbladet 8. februar at Midtre Gauldal kommune gjennom mange år har langt større kostnader knyttet til pleie og omsorg enn et gjennomsnitt av landets kommuner utenom Oslo.

Ifølge den nye helse- og omsorgsplanen så skal heltidsbemanning både ved Singsås og Soknedal bo- og dagsenter tas bort og de som er pleietrengende flyttes til Støren. Ordføreren sier i sitt innlegg at tunge pleietrengende pasienter framover skal få sine tjenester på Støren. Det gjør de også slik som det er i dag. Det er de med mindre pleiebehov som er beboere ved bo og dagsentrene i Singsås og Soknedal.

At Midtre Gauldal kommune har større kostnader knyttet til pleie- og omsorgstjenester enn snittet i landet forøvrig er greit nok det, men det er ikke lagt noen tall på bordet som viser hvor mye en vil spare med å flytte alle pleietrengende til Støren. Det er flere som har etterlyst det uten at det er kommet noe svar fra kommunens ledelse. Saken ble heller ikke konsekvensutredet før den ble behandlet i kommunestyret. Helt klart veldig beklagelig. Men slik har det vært og fortsatt er det slik i Midtre Gauldal kommune at store omstillinger blir hastevedtatt uten noen form for konsekvensutredninger.



Politikerne har etterlyst uttalelser fra kommuneleger og ansatte. Svaret de har fått fra kommunens administrative ledelse er at de uttalelsene er det administrasjonen som skal ha. Forstå det den som kan, men er det administrasjonen eller politikerne som skal bestemme hvordan Midtre Gauldal kommune skal drives.

Det kan ikke være tvil, det er politikerne som skal bestemme, og så er det administrasjonen som skal utføre de vedtakene som er gjort. Og skal politikerne hele tiden gjøre de rette vedtakene, så er de avhengig av å få all den den informasjonen som er tilgjengelig i hver sak. Det har tydeligvis ikke administrasjonen i Midtre Gauldal skjønt.



En ting som det pekes på både fra ordfører og enkelte andre politikere i kommunen, er at det som er vedtatt vil føre til en økonomisk gevinst for kommunen. En kan stille et stort spørsmålstegn ved det, da kommunens ledelse ikke vil komme med noe tall på hvor mye kommunen vil spare på dette. Jeg vet i hvertfall slik som det er i dag, så er en plass på sykehjemmet på Støren dyrere enn en plass både i Singsås og Soknedal.

En ting som for meg og mange andre er veldig viktig, er trivselen for de eldre. De fleste av de eldre har et sterkt ønske om å få være der de er i dag. De vil ikke flyttes til Støren. Så uttaler kommunedirektør Tenfjord at flytting blir gjennomført uten god informasjon og i tett dialog med beboere, pårørende og ansatte. Det er ren bløff, de som er beboere på Soknedal bo og dagsenter har pr dags dato ikke fått noe informasjon utover der de har lest i Trønderbladet.

En del eldre lever i konstant frykt for det de frykter skal skje. Videre mener Tenfjord at bygdene fortsatt skal være sentrale i det helsefremmende arbeidet. Bo- og dagsentrene skal bli leiligheter for de som stort sett klarer seg selv. Det er som å tro på julenissen, mener han at de som stort sett klarer seg selv vil bo i leiligheter i de gamle bo- og dagsentrene i stedet for å bo hjemme så lenge de klarer seg selv? Stemmer dårlig med det som kommunestyret har sagt at i Midtre Gauldal skal det legges til rette slik at de gamle skal kunne bo i hjemmet så lenge som mulig.

Det er helt meningsløst at de som i dag er beboere på Soknedal bo- og dagsenter skal flyttes fra fine leiligheter på en plass som i dag fungerer helt utmerket og til et rom på sykehjemmet på Støren der det ikke er plass for å ha med seg noen personlige eiendeler. Det er det eneste tilbudet de får, slik som det er i dag. Pårørende til beboerne ved Soknedal bo- og dagsenter bør begynne å våkne opp og se hva som skjer med sine nærmeste.

Jeg skal spinne litt videre på det økonomiske aspektet i kommunens pleie- og omsorgsbit. Hva med alle de som er utskrivningsklare fra sykehus som kommunen ikke har plass for å ta imot. Er det ikke viktigere å bygge ut for å ha plass for å ta imot de istedenfor å betale store dagmulkter. Kommunedirektørens uttalelser tidligere i høst om at det var 3 pasienter som var utskrivningsklare som de ikke hadde plass til,stemmer nok ikke, det var langt flere ifølge mine kilder.

Så må jeg komme inn på sykefraværet i kommunen. Ordføreren sier i innlegget i Trønderbladet at det ikke er større enn andre plasser, men det kan ikke stemme. Sykefraværet i Midtre Gauldal kommune innen helse og omsorg er på mellom 14 og 15 prosent, og er ikke det høyt, så vet ikke jeg.

Ordføreren skylder blant annet på pandemien for at sykefraværet i Midtre Gauldal har gått opp. Midtre Gauldal har ikke hatt noe vesentlig merarbeid i forbindelse med pandemien, men kanskje kan nedbemanning ved alle avdelingene være en faktor til økt sykefravær. Presset på arbeidstakerne blir for stort. Og hvis det er tilfelle at ansatte som uttaler seg negativt til den prosessen som kommunen har tenkt å gjennomføre, blir kalt inn på teppet til ledelsen, og blir gitt beskjed om at hvis de uttaler seg negativt så vil det få følge for deres ansettelsesforhold i kommune, så skjønner jeg at da er veien kort til en sykemelding.

I hvertfall så er situasjonen i pleie og omsorg i kommunen i dag at man sliter med å få folk til å dekke de ulike vaktene. For å få til det så må administrasjonen ty til det skritt å tilby overtid for å få folk på jobb. Det er vel ikke penger å spare på det.

Vedtaket om å flytte alle som trenger daglig pleie til Støren er gjort. Men jeg utfordrer alle i kommunestyret som egentlig er uenig i dette om å komme seg på banen å prøve og få omgjort dette vedtaket. Jeg vet at partipisken har blitt brukt knallhardt både i Høyre og Senterpartiet. Det er ennå ikke for sent å snu, for et vedtak i kommunestyret gjelder bare til et nytt vedtak blir gjort i samme sak.

Så til slutt: Det verste er at dette skjer mens Senterpartiet styrer vår kommune. Etter mitt syn en veldig dårlig senterpartipolitikk. Jeg husker at foran kommunevalget i 2017, så var slagordet til Senterpartiet og deres ordførerkandidat Sivert Moen «Ta hele kommunen i bruk» Hva har skjedd? Jo, utkantene i kommunen må klare seg selv. Alt som kommunen har engasjert seg i har skjedd på Støren. Men husk Sivert Moen, skal en kommune ha et sterkt sentrum så må også kommunen ha sterke utkanter, det tror jeg dessverre du har har glemt.

Og husk, alle politikere i Midtre Gauldal, at når det gjelder de eldre, så er det viktigste at de føler seg trygge i hverdagen. Det gjør de best ved å få bo så nært sitt eget hjem som mulig, slik at pårørende kan stikke innom og besøke dem ofte.

En bønn til ordfører Sivert Moen, vis såpass medmenneskelighet at du tar deg tid til å stikke innom bo- og dagsentrene og snakke med beboerne der.