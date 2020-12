Dette skjer i Midtre Gauldal kommune!

Meninger

Av Sivert Moen, ordfører, Midtre Gauldal kommune

Da kommunestyret i våres behandlet den nye helse og omsorgsstrategien, fikk den ikke støtte av et mindretall på 4 av 25. De øvrige støttet innstillinga. Det er rett og rimelig at når en demokratisk prosess er avsluttet, kommer vi til vedtak. Vedtaket er da basert på sakens utredning, høringer, folkemøte og med faglige vurderinger innenfor det mulighetsrommet vi har.

Styringsdata, blant annet sammenligninger som gjøres mellom egen drift og andre kommuners drift, viser tydelig at Midtre Gauldal, gjennom mange år, har langt større kostnader knytt til pleie og omsorg enn et gjennomsnitt av landets kommuner utenom Oslo. Og da er det tatt hensyn til avstander og antall eldre sin virkning på kostnadene.

Når innlegg kommer med påstander om pressesensur, manipulering, tvang, trakassering, overstyring, innkalling på teppet og fryktkultur, er det trist. Slike ord og utrykk søker å skape et inntrykk av en kommuneledelse i utakt med både ansatte, politikere og befolkning. Slik er det ikke, og slike påstander kan ikke få stå uimotsagt.

Når slike påstander kommer, kan det synes å være i mangel på saklige argumenter og likeledes manglende respekt for kommunestyrets vedtak i en krevende sak. Kommunestyret har gitt støtte til en strategi som bygger opp under tilsvarende tidligere vedtak. Nå må vi gå videre og levere tjenestene i tråd med dette. I seg selv er dette arbeidet en stor utfordring og mye arbeid gjenstår før vi er i mål. Målet er fortsatt å gi gode tjenester til våre innbyggere. Vi må gjøre det nå innenfor en snevrere ramme for å kunne levere i framtida, når eldrebølgen virkelig kommer til oss.

Alternativet som mindretallet søker, er dessverre ikke gjennomførbart. Skal tunge pleietrengende få tjenestene på bo- og dagsentrene i hele kommunen, krever det en helt annen bemanning enn dagens for at omsorgen skal bli god nok. Det er det ingen kommuner på vår størrelse som greier. Derfor er tung omsorg lagt til Støren.

Og en ting til. Som kommunestyrerepresentanter har vi det overordna arbeidsgiveransvaret. Da er det slett ikke greit at enkeltrepresentanter kommer med påstander som undergraver både administrativ ledelse og det politiske organ de selv er en del av. Det er ikke troverdig og bygger ikke tillitsforhold mellom kommunestyret, de ansatte og innbyggerne.

Vi har en administrativ ledelse som forholder seg til spillereglene i arbeidslivet, samarbeider med fagorganisasjonene, respekterer stillingsvernet og ivaretar arbeidsmiljøet. Sykefraværet i Midtre Gauldal kommune er lavt sammenlignet med mange andre. At det i år er spesielt krevende situasjon med pandemien, skal vi ha med oss. Da er det best at vi viser omtanke for våre ansatte og stopper opp og tenker oss om. Tusen takk til alle som står på i disse krevende tidene.