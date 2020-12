Kommunedirektøren svarer på kritikk: - Vi har ikke noe å skjule

Meninger

Av Alf-Petter Tenfjord, kommunedirektør



I et leserinnlegg 27.11 prøver Kristin Stornes å skape et bilde av at ansatte og kommuneledelse ikke er opptatt av informasjon, åpenhet og delaktighet i saken rundt Singsås bo- og dagsenter. Det brukes eksempler og enkeltepisoder, som når man setter dette sammen, nærmest skaper et inntrykk av at kommuneledelsen har underliggende dagsordener som ikke tåler dagens lys.

Hvorfor skulle jeg nektes besøk akkurat den dagen? De snakker så fint om informasjon, åpenhet og delaktighet. Men det gjelder tydeligvis ikke de eldre.

Tolka slik, blir kanskje spørsmålet «hva foregår i kommunen vår?» naturlig.

Heldigvis er virkeligheten en helt annen og mye mer normal. La meg ta fatt i de eksemplene som brukes.

Når du og journalisten kommer, Kristin Stornes, var det ikke kjent eller varslet av beboer eller pårørende. Du viser til at det «akkurat denne dagen» var en plakat på døra. Nei, den plakaten hadde hengt der i 2 dager og viste til at man skulle ta kontakt med betjeningen. Døra var åpen.

Det var altså ikke på grunn av ditt besøk, Kristin Stornes, som gjorde at plakaten hang der, men pga en hendelse blant beboerne noen dager før som krevde tiltak.





Videre peker du på at betjeningen «ventet tydeligvis på oss». Nei, betjeningen gjorde ikke det - men de følger med hvem som kommer og går. Helt normalt og ekstra viktig i covid-19-situasjonen. Så framstiller du det som overraskende at betjeningen måtte ringe og sjekke med kommuneledelsen, du/journalisten måtte vente i 15 minutter og det var lite koronavennlig.

Rutinene ansatte har går på covid-19-situasjonen, og ellers skal de ta kontakt når de lurer på noe. Jeg tenker at det at de da ringer for å sjekke rutiner rundt besøk av journalister/bilde, er forståelig. Dere fikk i alle fall et normalt og vanlig svar, at bruker kan ta imot besøk når de ønsker det, men ikke bruke fellesareal og det skal føres oversikt over besøkende (pga covid-19).



Så problematiserer du videre. Først rundt spørsmålet om å ta bilder. Journalisten fikk ikke beskjed om at det var forbudt, men at det (helt normalt) skal spørres om de som tas bilde av synes det er ok.

Deretter så peker du på at lappen på frontdøra var tatt bort «etter knapt et døgn???!!!». Det var heller ikke noe mystisk over dette, Kristin Stornes.

Lappen på døra hadde som forklart over en bestemt hensikt. Rutinene for besøk som du fikk oversendt fra enhetsleder, har vært de samme hele tiden. At det ikke var kommunelegen som svarte på din epost, er heller ikke noe mystisk fordi enhetsleder er ansvarlig her - men rutinene er godkjent av kommunelegen som smittevernlege.



Det jeg prøver å si, Kristin Stornes, er at vi ikke har noe å skjule. Jeg, enhetsleder og til syvende og sist betjeningen er satt til å gjennomføre et lovlig fatta vedtak som kommunestyret har bestemt om flytting av heldøgns omsorg på bo- og dagsentra.

Bo- og dagsentra skal være omsorgsboliger. Vi har lagt opp prosessen slik at åpenhet og god informasjon skal ivaretas. Alt kan dermed vurderes og alt blir vurdert slik det skal i et lokaldemokrati. Du og pårørende er i deres fulle rett til å uttrykke at dere er imot dette. Samtidig ber jeg om vi er faktaorientert i en slik krevende debatt som dette er.

Gjennom innlegget 27.11 kjenner jeg på at det rettes en mistanke mot kommunen og kommunens ansatte som ikke er faktabasert. Det sås mistanke om vår hensikt og grad om åpenhet. Denne situasjonen skapte også uro og utrygghet blant ansatte og brukere, som må følges opp. De ansatte gjør alt de kan for å ta vare på brukerne og følge gjeldende smittevernregler. Vi bør alle følge deres eksempel.



Er det ønske om videre dialog rundt dette, så foreslår jeg at vi møtes.





