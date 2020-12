Skremmende utvikling: Mange flere blir demente

Meninger

Tor Arne Granmo, styremedlem Gauldal demensforening

Det er en skremmende utvikling av demenssykdommen hvor det bare for kort tid siden var beregnet at det var rundt 78 000 demente her i Norge med diagnosen Alzheimer som den største delen av de forskjellige grener av demens. For 15 år siden lå antallet demente på rundt 63 000.

Et annet viktig område rundt dette som ikke må glemmes, er at denne utviklingen også medfører en tilsvarende økning av nære pårørende til de demente personene, det være seg ektefeller, samboere, barn og barnebarn. Det blir også flere yngre demente som også kan føre til at den eldre generasjonen i mange tilfeller kan oppleve at deres voksne barn kan kan bli rammet av demens. Det å ha en nær pårørende med demens er en voldsom belastning, ikke minst psykisk ut fra at det i dag ikke er en medisinsk behandling som hjelper og stopper denne sykdommen. Det vi her til lands kan være glad for, er at det forskes stort og intenst i de forskjellige medisinske miljøer, ikke minst med økonomisk hjelp fra Nasjonalforeningen for folkehelsen. Da tenker jeg også på den muligheten de fikk til den økonomiske hjelpen til forskningsmidler fra den store innsamlingsaksjonen gjennom NRK for noen år siden hvor en stor del av de 230 millioner kroner som kom inn ble avsatt til forskning.

Professor Geir Selbekk som i mange år har arbeidet og forsket med demens, opplyser at demens definitivt er en av de største helseutfordringene vi står overfor i fremtiden. Han understreker at den er like stor som for covid-19 og at det vil kreve nytenkning over tid i tillegg til enorme økonomiske og menneskelige ressurser.

Helseminister Bent Høie har i denne forbindelse gitt uttrykk for at vi må begynne å tenke på nye måter for å møte den store økningen av demens i fremtiden, noe jeg også mener skal være en selvfølge. I den forbindelse gir han uttrykk for at den nye forskningen rundt Demensomsorg på gård viser at de som har dette tilbudet har god livskvalitet, de er mere fysisk og sosialt ative og i bedre humør enn ved andre dagtilbud. Jeg vil ikke nedvurdere andre dagtilbud på noen måte, men skulle ønske at tilbud om Demensomsorg på gård må komme sterkere inn i bildet ut fra den nye forskningen.

Jeg tenker da på at eksempelvis Øvre Borten gård på Ler kan bli et godt tilbud på dette i Melhus for de plannene de har for sitt opplegg på dette i motsetning til Melhus kommune som tydeligvis ikke er av samme oppfatning. Jeg håper på at ut fra den nye forskningen, vil den politiske ledelse og administrasjonen tenke gjennom dette på nytt.

Generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Mina Gerhardsen, understreker også at forskning er et viktig område å møte demenssykdommen med og at Norge ligger langt fremme med nettopp forskning. Som hun også gir uttrykk for, demens er en dødelig sykdom med et forløp som er vondt og krevende for pasienter og pårørende. Hun legger videre til at vi her til lands ligger etter skjema for å møte dagens behov for oppfølging av demenssyke og at det må bygges nye sykehjem og utdannes flere fagpersonell slik at demenssyke får den oppfølgingen og omsorgen de har krav på. Og at det haster med å komme i gang,

Jeg ikke bare håper, men krever at det både i Melhus og Midtre Gauldal kommune, både på politisk og administrativt område, tar det nye som har kommet frem i forhold til demens på alvor.

Det går ikke og blir ikke godtatt med utsagnet om at, - det vil nok ordne seg. Dette er en utvikling som krever planlegging allerede i dag. Noe annet vil ikke bli godtatt og da mener jeg at det skal ikke gå med bare smålige og feilaktige prosentvise innsparinger.