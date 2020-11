SFO-endring i Melhus rammer noen familier hardt

Meninger

Noen ganger er et produkt for bra, sett i forhold til det produktet blir solgt for. En butikkeier vil i slike tilfeller gjøre klokt i å sette opp prisen, for å sikre forretningsdriften framover. Andre velger i stedet å øke lønnsomheten på en annen måte – ved å knipe inn på volumet. Det er ingen sjarmoffensiv overfor kundene.