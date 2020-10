Målet er en best mulig barnehagehverdag for alle barn

Små grupper og faste voksne er fellesnevneren for at alle barn skal få det som er lovfestet. Hvordan skal de i barnehagen få til dette når bemanningsnormen på tre voksne pr. avdeling skal strekke seg over 10,5 timer hver dag?

Meninger

Skrevet av Utdanningsforbundet Midtre Gauldal

I den siste tiden har det vært mye fokus på åpningstider i barnehagene både nasjonalt og lokalt. Utdanningsforbundet Midtre Gauldal ønsker å bidra til å belyse barnehagelærernes rolle og få frem ønske om bedre rammevilkår for barnehagene i forbindelse med debatten om åpningstid.

Politikerne er enige i barnehagesaken Utvalget går enstemmig for åpningstid på 10 timer og 15 minutter.

Barnehagesektoren har vært i en rivende utvikling de siste åra, og er ikke lenger et sted hvor barna bare skal møtes, bli passet på og være sammen med andre barn mens foreldrene er på jobb. FNs barnekonvensjon er overordnet og gjelder for alle barn. Den første Lov om barnehager kom i 1975 og har stadig blitt endret i takt med samfunnsutviklingen og mer kompetanse på barns utvikling og behov. Rammeplan for barnehager kom første gang i 1996 og er det dokumentet vi jobber etter i alle barnehager i Norge.

Hva med barnets beste? Vi var flere foreldre som stemte for at barnehagen skulle redusere åpningstiden.

Den siste reviderte versjonen kom i 2017. Fra å være underlagt Barne- og familiedepartementet ble barnehagesektoren flyttet til Kunnskapsdepartementet i 2006. Dette bekrefter at vi er en del av utdanningsløpet og at læring ikke begynner i 1. klasse på skolen. I dag går 92 prosent av alle ettåringer og 97 prosent av alle femåringer barn i barnehage.

I barnehagen jobber det flere yrkesgrupper; barne- og ungdomsarbeidere, barnehagelærere med og uten pedagogisk lederansvar, spesialpedagoger og ledere. De utgjør en komplementær faggruppe som er kompetent på barns utvikling og læring.

Barnehagesaken: Vil trosse foreldres bønn om å skrote forslaget Selv om flere foreldre er sterkt uenige, så er kommunedirektørens innstilling at åpningstidene i de kommunale barnehagene reduseres.

Små grupper og faste voksne er fellesnevneren for at alle barn skal få det som er lovfestet. Hvordan skal de i barnehagen få til dette når bemanningsnormen på tre voksne pr. avdeling skal strekke seg over 10,5 timer hver dag? På en avdeling med tre ansatte på 18 barn over tre år, som er lovfestet bemanningsnorm, betyr det at det bare er 5 timer i løpet av dagen at alle ansatte er på avdeling sammen. I løpet av disse timene skal samvær med barna, pauser, planleggingstid for barnehagelærerne og samarbeidsmøter med andre instanser foregå.

I tiden med nedstenging har det på grunn av smittevern vært små grupper med faste voksne, samt redusert åpningstid. Dette har gitt mulighet til å følge opp barna og gi dem den tiden og støtten de trenger til å skape vennskap, leke sammen, løse konflikter, få godt språk, god motorikk, regulere seg selv, mestre og bli trygge. Redusert åpningstid har bidratt til at bemanningsnormen er ivaretatt for en større del av åpningstiden. Det er bakteppet for ønsket om korte ned åpningstiden.

Utdanningsforbundet er tydelige på at de ønsker en bemanningsnorm som gjelder hele åpningstiden, og jobber for at dette skal bli en realitet. Bemanningsutfordringer i barnehagene har vært på dagsorden i den norske barnehagedebatten i mange år uten at det virker å være politisk eller økonomisk vilje til å sette inn de tiltakene som trengs nasjonalt.

Kortere åpningstid i barnehagene er et dårlig forslag Alle ønsker selvsagt bedre bemanningi barnehagene, men å kutte åpningstidene er ikke måten å gjøre det på.

Midtre Gauldal kommune følger lovfestet krav til bemanningsnorm og vi opplever at barnehagene er i god dialog med administrasjonen i kommunen. Vi har forståelse for kommunens økonomiske situasjon og presiserer at økt bemanningsnorm må komme fra nasjonalt hold, med tilskudd til kommunene, hvis den skal endres.

Vi har full forståelse for foreldre og politikeres ståsted og ytringer som de løfter inn i saken. Vi ønsker som fagforening å fronte dette med «pedagogiske briller» på og spille på lag med både foreldre og andre, vi har samme mål: en best mulig barnehagehverdag for alle barn samt rammevilkår som lar de barnehageansatte gjøre jobben sin i hele åpningstiden!

«Skal barn bli møtt med respekt og ha medvirkning i barnehagen, slik de ifølge loven har krav på må det være nok voksne til stede hele tiden. Det er det ikke ennå» (Berit Bae, professor i barnehagepedagogikk. Utdanningsnytt, 27.11.2018).

Hvorfor kommer dette forslaget nå? Vi som bor i Midtre Gauldal er veldig glad i kommunen vår. Det er en stor og vidt geografisk utstrakt kommune med mange gode tilbud, og barnehagene våre er et av disse tilbudene. Det er nå et forslag om endring av dette tilbudet.

Næringslivet med klar beskjed til politikerne Næringsforeningen i Midtre Gauldal har en klar oppfordring til politikerne i Midtre Gauldal kommune.

- Et kutt som ikke er så lurt Et varig innskrenket tilbud i barnehagen er neppe bra for en slunken kommunekasse, og heller ikke for likestillingen.