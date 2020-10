Vindkraft: I Melhus kommune er det pengene som snakker?

Meninger

Av Melhus Frp v/styret

Ved kommunestyret 22. september 2020 stilte Frp Melhus v/Lisbeth Tiller følgende spørsmål til ordfører (spørsmålet ble fremført av John Jønland):

“Spørsmål om vindkraft

Det har blitt bygget og skal bygges til dels store vindkraftverk i Trøndelag og mange andre steder i landet. En av de sentrale aktørene i vårt distrikt er Trønderenergi. Trønderenergi fremstår som en aggressiv pådriver og aktør for å få bygge ut mest mulig vindkraft.

Dessverre er det slik at denne utbyggingen mange steder gjøres mot lokalbefolkningens vilje. Store naturområder dekkes til med disse gigantiske vindmøllene, som vil sette varige spor i terrenget med veier og fundamenter. Ikke bare er det visuelt stygt, men det stilles også store spørsmålstegn ved miljøgevinsten.

Frykter 75 vindturbiner vil rasere hele området - Det ligger en søknad for Eggafjellet vindkraftverk til behandling hos NVE. Hvis dette blir realisert, så ryker i praksis hele Rensfjellet, sier Brage Sæther.

Melhus kommune er nest største eier i Trønderenergi. En stor eier i et selskap bør kunne har påvirkningskraft overfor selskapet man er eier i. Forståelig nok tar ikke Melhus kommune del i den daglige driften, men gjennom de kanaler som er naturlig for en eier å delta antar vi Melhus kommune deltar aktivt.

Hva er Melhus kommune, v/ordføreren sitt syn på vindkraft og hva gjør kommunen i dag i forhold til Trønderenergis aggressive satsning på dette? Lisbeth Tiller (sign.) Melhus Frp”

Ordfører kommer med et langt svar, men hva er det egentlig ordføreren svarer? Man må gjerne lese svaret flere ganger for å få sammenheng i svaret, sett opp mot spørsmålet som ble stilt. En bekreftelse på at Melhus kommune er nest største eier i Trønderenergi gis, samt at det er ytterligere 18 andre kommuner på eiersiden i tillegg til KLP. Videre får vi vite at Melhus kommune er en profesjonell eier som driver eierstyring gjennom formelle forum som generalforsamling og to årlige eiermøter.

Samtidig får vi vite om mange andre positive aktiviteter som Trønderenergi bedriver både i nåtid og i fortid. Stadtwerke Munchen blir også en del av ordførerens svar: “Stadtwerke München eier 70 prosent og TrønderEnergi 30 prosent av de tre vindparkene som nå er under bygging, Frøya, Stokkfjellet i Selbu og Sørmarkfjellet i Flatanger. Stadtwerke München er eid av München kommune, og er en industriell, langsiktig eier.” Videre får vi tilført en hel del informasjon om alle suksesse-prosjektene Trønderenergi har gjennomført i forbindelse med vindkraft.

Hva er det ordføreren her svarer på? For å gjenta spørsmålet: “Hva er Melhus kommune, v/ordføreren sitt syn på vindkraft og hva gjør kommunen i dag i forhold til Trønderenergis aggressive satsning på dette?” Vi i Melhus Frp kan ikke se at ordfører svarer på spørsmålet, men i bunn og grunn er opptatt av hva Melhus kommune kan oppnå av økonomisk utbytte av Trønderenergi. Er dette ordførerens personlige mening eller er det andre årsaker til at ordføreren unngår å svare konkret på spørsmålet?

Det kommer en belæring av spørsmålsstiller i hva en generalforsamling er. Hvordan man utøver profesjonelt eierskap mv. Det er nok ikke helt ukjent for spørsmålsstiller det ordfører tar opp i sitt svar, men man kan vel heller stille spørsmål om hvor aktive de møtende i generalforsamlingen til Trønderenergi i fra Melhus kommune er. Som den øverste besluttende myndighet i et selskap, er generalforsamlingen det stedet hvor eierne kan utøve sitt eierskap. Slik sett vil det være her de møtende i fra Melhus kommune må få frem sine synspunkter. Som en så stor eier bør det være mulig å legge noen føringer og påvirke i den grad man kan.

Fortsatt ser det ikke ut som om ordføreren er interessert i å utøve sitt eierskap i annen retning enn det som gir mest mulig økonomisk avkastning for kommunen. Det presiseres at kommunen har mottatt 28 millioner kroner i utbytte for 2019. Klart det er positivt at eierskapet gir avkastning, men til hvilken pris? Her er ordføreren av den den formening at alle prosjektene hvor Trønderenergi har gjennomført vindkraftutbygging, har vært gjennomført med, sitat: “er bred politisk og lokal støtte til alle de store vindprosjektene TrønderEnergi er inne, med unntak av Frøya, som det har vært litt uro rundt det siste halvannet året”.

Stort og bredt engasjement Protestsamling på Rensfjellet Det møttes over 30 personer fra flere kommuner på Rensfjellet søndag for å protestere mot en vindkraftutbygging i området.

Her tror vi ordføreren i beste fall har sovet i timen hvis hun ikke har fått med seg den motstanden som har vært i de fleste utbygginger. I mange av tilfellene er det riktig å si at kommunen har “godkjent” prosjektene, men på hvilke premisser. I de fleste av prosjektene har prosjektene utviklet seg til noe helt annet enn hva de opprinnelig var presentert som.

For å ytterligere unngå å svare på representantens spørsmål velger ordfører å nærmest irettesette spørsmålsstiller. I spørsmålet ble det uttalt: “Trønderenergi fremstår som en aggressiv pådriver og aktør for å få bygge ut mest mulig vindkraft.” Ifølge ordfører var dette “en formulering som ikke bidrar i det offentlige ordskiftet”.

Det er sjelden rasismen mot samene kommer så åpent til uttrykk Sami rights matter! Det er sjelden rasismen mot samene kommer så åpent til uttrykk som i kommentarene til vindkraftutbygginga, fastslår Helga Gilberg.

Spør innbyggerne på Frøya eller på Sørmarkfjellet i Flatanger, tror nok ikke de har den samme oppfatningen av Trønderenergis fremgangsmåte som ordføreren i Melhus.

Til sist er det ønskelig å kommentere ordførers kommentar til vindkraftutbyggingen i Brungfjellet. Her forsøkes det å fremstille virkeligheten som at Trønderenergi skrinla planer om vindkraftutbygging etter Melhus kommune sitt ønske i 2019. Melhus kommune behandlet vindkraft i Brungfjellet 28.01.2014, fem år før prosjektet ble skrinlagt av Trønderenergi. Ikke usannsynlig at det kan være “motvinden som har blåst” i forhold til vindkraft i den senere tid som kan ha medvirket her. Vedtaket fra nevnte møte i 2014 er faktisk slik at “Melhus kommune er skeptisk til en fremgangsmåte der vindmølleparker anlegges uten at de enkelte tiltakene settes inn i en større sammenheng.”

Hva er Melhus kommune, v/ordføreren sitt syn på vindkraft og hva gjør kommunen i dag i forhold til å sikre de lokale interesser hvis det strider mot Trønderenergis ønsker?