- Har fra første stund spekulert på hva denne brua var godt for

Må rive denne ganske nylig bygde brua Brua er bare noen år gammel, men vil ikke tåle 110-sone.

Svebrua over E6 på Hovin ble ferdig i 2015, og kan bli revet etter bare noen års bruk. Nye Veier får den ikke til å passe inn i planene for 110-sone. Nå har mange lesere sagt mening om saken. Her finner du noen av kommentarene som leserne har kommet med, på Trønderbladets facebookside: