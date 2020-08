Bekkedal med stort potensial

Meninger

Mange vil kanskje si at bekkedaler er det nok av i Norge, selv om en del av dem er blitt brukt som fyllinger. For det er en dårlig skjult hemmelighet at noen av avlange gropene i landskapet rundt omkring i landet har vært en løsning for folk som vil bli kvitt skrot og avfall opp gjennom tidene. Slikt er ikke lov lenger.