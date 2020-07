Alt er kanskje ikke helt bra

Meninger

Host og hark, det er fali det. I alle fall sosialt uakseptabelt. For ikke å snakke om åpenlys nysing. Er du på jobb med hørbar krøll i luftveien, skal du pelle deg hjem. Slik var reglene i starten, før det ble mer kapasitet på testinga og du kanskje til og med må melde deg for nettopp det. Testing.

Ei stakkars dame i matbutikken på Melhus fikk hosteanfall, og hun satt i kassen. I slike tilfeller skal en melde fra, har jeg sett i sosiale medier. Undertegnede valgte å holde meg i en annen ende av lokalet, og hosten så ut til å gå over.

Jeg vil ikke hoste, og har Doc i veska alltid. Hosteskam, eller snarere hostefrykt. Med skam må jeg bekjenne at jeg mest føler frykten for oppstyret et smittetilfelle måtte forårsake, blant annet på jobben, og karantene vil jeg ikke ha, i hvert fall ikke nå i juli. I fattige land frykter folk karantene fordi de er avhengig av å gå ut og tjene til livets opphold. Jeg vil også gå i butikken og på trening.

Er det der vi er nå, vi har sluttet litt med å forstå alvoret. En bekymret kommuneoverlege Simen Høklie Jonassen i Midtre Gauldal forteller at vanlig forkjølelse brer om seg for tida, og at det er et tegn på at alt ikke er slik det burde være på alle områder i samfunnet. Selv om det ikke er noen nye smittetilfeller her.

En kar på treningssenteret sto midt i lokalet og stønnet. På styrketrening er det nærmere 20 damer pluss et mannfolk eller to. En av dem var en stønner, det vil si det kommer lyder når vektene løftes opp fra parketten. På nyhetene har jeg hørt at noen kan være smittespredere selv om de er uten sykdomstegn selv. Dette tenkte jeg på gjennom store deler av gruppetimen. Tenk om det var en superspreder.

Ute i verden er det ikke bare gode tegn på at pandemien er på retur, mildt sagt. Men hvor skremt skal vi bli. Håndvask, håndsprit og avstand, det håper jeg fortsatt holder her i dalen.