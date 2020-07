I bomsaksa: De må betale det 20-dobbelte i bom

Meninger

Hva gjør vi når bommene kommer, nesten som bestilt, for slik bygger vi veier i Norge. Det er ikke til å komme unna. Uten bom blir det sjelden vei. Så hva gjør vi når bommene kommer på kartet, i et helt nytt veisystem og det virkelig begynner å tegne seg et bilde av hvordan livet blir med ny motorvei gjennom bygda.