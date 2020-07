Hva skjer med Lundesokna i fremtiden?

Meninger

Av Svein Otto Nilsen, fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag og hytteeier på Lundamo

Nå skal revisjon av konsesjonsvilkår Lundesokna og Holta behandles.

Dette gjør at man igjen kan få en skikkelig diskusjon om muligheten for at Lundesokna kan bli en god fiskeelv i fremtiden.

NVE besluttet den 9. desember 2016 at konsesjonsvilkårene for reguleringer og overføringer i Lundesokna og Holta skal revideres og

Høringsfristen var 15. mai 2020. Jeg leverte selv inn et høringsinnspill på fiskemuligheten i Lundesokna som tidligere har vært en av de beste ørretelvene i landet.

Det er viktig at folk engasjerer seg slik at man kan slippe at Lundesokna blir total fiskedød på grunn av lite og ustabil vannføring.

Trønderenergi må nå vise litt ansvar slik de tidligere har lovt.

Bildene er tatt nå i juni og vannstanden er tragisk og fiskemulighetene håpløse i hele Lundesokna.

Bildene er tatt ovenfor inntaksdammen og ved inntaksdammen. Jeg prøvde en rekke plasser, men med en vannføring slik elva alltid er i, så har fisken totalt dødd ut.

Nå har Trønderenergi muligheter til å vise at man ikke bare tenker inntekter, men ønsker også å få tilbake fisken i denne tidligere flotte elva.

