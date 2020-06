Ny tunnel med én stor mangel

Meninger

I helga var det mange som ville ta en titt på den nye E6-tunnelen i Soknedal. Da var det åpen dag og mange folk i og rundt tunnelen (se side 6-9). De fikk se en tunnel som er på 3,6 høyteknologiske kilometer. Den har et varslingsanlegg som sier fra dersom det kommer fotgjengere eller syklister i tunnelen, og de som prøver seg vil bli varslet via høyttalere. Bilister kan få beskjed via DAB-radioer. Hele tunnelen er dekket av overvåkningskamera, med direkte overføring til Vegtrafikksentralen. Det er automatisk detektering hvis noe faller ned eller en bil stopper. Nyutviklet utstyr er også en lysende rømningslist i tunnelveggen, som viser veien ut.