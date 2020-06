Gir håp om et bedre liv og en skånsom død

Meninger

- De få damene som fisker, de er ofte sammen med mange menn, og da det lett for at de føler seg litt alene, sier Siri Stav. Hun er grunneier på laksevaldet Horgøien, og arrangerer for andre året et eget jentefiske i høst. I fjor møttes ni ivrige laksefiskere fra Norge og Danmark på valdet, og knyttet nye vennskapsbånd ved Europas kanskje beste storlakselv.