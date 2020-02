Fram for saniteten

Meninger

KOMMENTAR: Medlemstallet har gått ned. Gjennomsnittsalderen opp. Dette har vært de litt sørgelige fakta for svært mange av sanitetsforeningene, også i vårt område. I flere tiår har pilene gått nedover for Norske Kvinners Sanitetsforening. I Singsås frykter leder Torill Haueng at det kan være slutt om tre – fire år hvis medlemstallet fortsetter å synke. Horg Sanitetsforening går motsatt vei, de har god økning etter at de har drevet med aktiv verving.