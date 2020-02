En hyllest til engasjerte kvinner

Meninger

Av Guro Angell Gimse, stortingsrepresentant og leder av Trøndelag Høyres kvinneforum



Det bugnet av fastelavnsris da jeg i helga besøkte Norske Kvinners Sanitetsforening sin stand på Melhustorget. Jeg er nok ikke den eneste som har lagt merke til de fargerike fjærene på samvirkelag og kjøpesenter i bygd og by de siste ukene. Men vet alle egentlig hvilken kraft det er i disse bukettene og damene? Vet vi hva de faktisk oppnår med dette salget på vegne av kvinner over hele landet?



Mens jeg stod der og snakket med sanitetskvinnene Bodil og Sigfrid, kom det en ung kvinne bort til standen. Hun lurte på om det var her hun kunne støtte innsamlingen av penger til diagnosen lipødem. Da hun fikk bekreftet at Norske Kvinners Sanitetsforening støtter forskning på kvinnehelse til den nette sum av 20-25 millioner kroner i året, satte hun sporenstreks kursen mot minibanken for å ta ut penger.



Den unge kvinnen fortalte at hun hadde lipødem, en noe ukjent diagnose, som medfører at pasienten gradvis får stor rumpe, legger og lår. Sykdommen er smertefull og mange opplever stort stigma rundt at de ikke greier å slanke dette bort og framstår som overvektige. Uansett hvor mye de trener og går på dietter, er det umulig å få bukt med lipødemet.