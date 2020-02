For hver bedrift som forsvinner, ligner vi mer og mer på en soveby

Meninger

KOMMENTAR: Det har vært kjent ei god stund at Helsport flytter. Nå skjer det snart. Etter over 40 år på Melhus må de finne seg et nytt sted for å drive videre. Det blir etter all sannsynlighet utenfor Melhus, som dermed mister 18 arbeidsplasser og skatteinntekter fra en overskuddsbedrift i framgang.