Salget av Tambartun kan det være grunn til å angre på

Meninger

KOMMENTAR: – Greit, var den korte kommentaren fra kjøperen av Tambartun, Øyvind Antonsen i Brekketrøa Boliger. Han forsvant ut døra etter at politikerne i Melhus onsdag hadde bestemt seg for å holde fast på kravet de har satt, om at friluftsinteressene må ivaretas.