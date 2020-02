Bedre føre var

Meninger

KOMMENTAR: – Vi ønsker ikke at vår russ skal få hjernehinnebetennelse. Det er også slik at russen ikke har så mye penger, men nå blir det hvert fall ikke økonomien som hindrer dem i å vaksinere seg. Det sier leder Torill Haueng i Singsås sanitetsforening. I år deler sanitetsforeningene i Budal, Soknedal og Singsås på utgiftene, slik at russen ved Gauldal videregående skole får gratis vaksine.