- En tungrodd papirmølle med for få omsorgsboliger

Meninger

Hovin kan bli uten nye omsorgsboliger Behovet for omsorgsboliger på Hovin er dekket ifølge ordføreren.

Det er det værste jeg har hørt, det vi hørte for en 2-3 år siden var at dem måtte forberede seg på en kraftig økning i eldreomsorgen, de ville få en økning på utrolig mange prosent, som jeg ikke husker, alt blir lagt i hendene på pårørende.. Og må si at Melhus kommune har tatt på seg et helsikke til ansvar, med det at "eldre skal bo i eget hjem til de er 100 år, da må de komme opp med mere penger og flere som jobber i hjemmetjenesten, sånn at de som jobber der" ikke stuper på post "nå snakker jeg av erfaring, omsorg for 2 på 90,.. Så har en del kontakt med systemet... En tungrodd papirmølle med for LITE omsorgsboliger. Ann Karin Skjegstad