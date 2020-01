Selvfølgelig mangler det én idrettsutøver i Trønderbladets kåring

Meninger

Trønderbladets rangering over de beste idrettsutøverne i 2019 har engasjert leserne. Vi har mottatt leserinnlegg, meldinger på Twitter og e-post, og folk har tatt turen fysisk innom redaksjonen for å ytre sine meninger.

Innledningsvis vil jeg si at det er gledelig å se engasjementet i denne saken. Det er tydelig at sport engasjerer. Det hadde nok ikke vært like morsomt å følge med på idrett hvis alle var enige.

Det er mange faktorer som spiller inn når man skal lage en slik liste. Idretter skal veies opp mot hverandre etter utbredelse, og man må tenke på nivåforskjellen mellom senior og junior. Det er nesten så det handler om hvilken idrett man selv liker.

VM-vinner i kombinert, Jørgen Graabak, er utøveren flest mener burde være høyere oppe på lista, helst øverst. Han ble plassert på en tredjeplass bak håndballprofil Tom Kåre Nikolaisen og fotballstjernen Ingrid Syrstad Engen. Graabak var også topp tre i Trønderbladets kåring i 2018.

Kombinertutøveren fra Melhus sto uten tvil for en av de største idrettsprestasjonene i 2019, da han og det norske landslaget vant VM-gull i lagkonkurransen. Dette alene burde vært nok til å toppe kåringen. Ja, jeg kunne godt satt Graabak øverst, men denne gangen fikk Ingrid Syrstad Engen trone toppen.

I en alder av 21 år er melhusjenta en profil på det norske fotballandslaget som tok seg til kvartfinalen i VM i Frankrike. På klubbnivå spiller Syrstad Engen i den tyske storklubben Wolfsburg. I verdensidretten fotball blir det ikke mye større.

Så var det plasseringen til Tom Kåre Nikolaisen. Lundamosbyggen som fredag ble klar for Bergischer HC i tysk Bundesliga. Mange mener at Graabak burde vært rangert foran Nikolaisen. Nå i ettertid ser jeg at kombinertløperens prestasjoner i 2019 er større enn det håndballspilleren har gjort hittil i karrieren. Selv om håndball er en større idrett enn kombinert på verdensbasis.

Man kan være enig eller uenig i kåringen. Men selvfølgelig mangler én idrettsutøver på lista. Rasmus Løberg fra Lundamo ble i fjor den første trønderske skytterkongen på 22 år. Den store idrettsprestasjonen hører uten tvil hjemme i kåringen. Dette var rett og slett en glipp av undertegnede.