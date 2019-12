Gi en god jul til noen andre

Meninger

Nå er jula her, og jeg må innrømme at jeg ikke kom i mål med alle juleforberedelsene. Og det går helt fint. Jeg løser det hele med å reise bort i selve julehelga. Den feires med familien i Verdal. I min egen leilighet har jeg hengt opp julestjerna og satt fram litt julepynt, men det er langt ifra noe nissebonanza. Julevasken har jeg elegant hoppet over, det er jo så mørkt likevel at det ikke er noe poeng.