Seier'n er vår. Så langt. Men hva koster den seieren, tro.

Meninger

AtB har all grunn til å være fornøyd. Med produktet sitt. I alle fall inntil i høst. Vi er så mange som har trivdes med AtB. Derfor reagerte vi så voldsomt på omlegginga, det ble bil-for-buss-aksjon og folkemøte i C-bygget. Maken til kjærlighetserklæring skal en lete lenge etter. I Melhus skal det litt til for at folk går mann av huse. Det vet folk som har prøvd å arrangere noe.