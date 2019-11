Busskampen endte med seier for et folkelig engasjement

Meninger

Denne uka ble det full jubel blant dem som har kjempet for direktebuss mellom Melhus og Trondheim. På onsdagens møte i hovedutvalg for transport, vedtok politikerne enstemmig å pålegge AtB å starte opp med direktebuss også på kveldstid og i helgene (se side 6-7). Dette er først og fremst en seier for aksjonsgruppa for direktebuss, som har stått på. De skal ha honnør for sin innsats, og for at de har vært saklige i sin kamp. Så har lokalpolitikerne og fylkespolitikerne kommet på banen etter hvert og fattet til slutt vedtaket som forhåpentligvis blir enden på saken.